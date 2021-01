Remediu controversat anti-COVID prezentat de președintele Venezuelei. CUM se administrează picăturile „miraculoase”

Nicolas Maduro: "Dupa ce am primit permisiunea din partea oficialitatilor sanitare din tara va pot prezenta medicamentul care neutralizeaza 100% coronavirusul, Carvativir, mai bine cunoscut sub numele de picaturile miraculoase ale lui Jose Gregorio Hernandez. (...) "Zece picaturele sub limba, din patru in patru ore, si miracolul e gata, este un antiviral puternic, foarte puternic, care neutralizeaza coronavirusul".

Acest tratament - a explicat Maduro - este rezultatul mai multor studii clinice, stiintifice si biologice care s-au desfasurat pe parcursul a noua luni si au inclus teste facute pe bolnavi, cu simptome moderate sau in stare grava, care si-au revenit intotdeauna, gratie acestor picaturi, notează Ziare.com.