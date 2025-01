Cautand o alternativa mult mai sanatoasa decat cea medicamentoasa, cercetatorii au constatat ca fructele de kiwi ar contine foarte multi compusi utili organismului nostru, printre care antioxidanti si serotonina care sunt benefice in tratamentul tulburarilor de somn.

Fructele kiwi sunt, de asemenea, bogate si in acid folic – si se pare ca insomnia poate aparea din cauza unui deficit de acid folic in organism.

Studiile au aratat ca cei care mananca 2 fructe de kiwi cu o ora inainte de ora de culcare timp de 4 saptamani vor avea un somn mult mai linistit. Consumul de kiwi poate imbunatati calitatea si durata somnului la adultii cu insomnie, scrie SfatNaturist.ro

Tratarea insomniei cu ajutorul plantelor medicinale

Iată patru dintre aceste plante, pe care le recomandă renumitul fitoterapeut Rosemary Gladstar, autoarea mai multor cărți de specialitate.

Mușețelul

Această renumită plantă medicinală, este una dintre cele mai eficiente în combaterea insomniei și este foarte bună atât în cazul copiilor, cât și al vârstnicilor.

Încă din cele mai vechi timpuri, mușețelul a fost folosit pentru calmarea sistemului nervos și tratarea celor ce suferă de anxietate. Mușețelul poate fi consumat sub formă de ceaiuri și, de asemenea, folosit și pentru băi din plante atât corporale, cât şi la picioare.

Valeriana

Este o altă plantă medicinală renumită pentru proprietățile sale. Și aceasta are un efect foarte bun asupra organismului în cazul celor ce suferă de insomnii. Conform fitoterapeutului, valeriana are efect de relaxare atât asupra sistemului nervos, central cât și asupra celui periferic, astfel relaxând mintea și mușchii. Este recomandată sub formă de ceai, dar și de tinctură.

Gura lupului

Este planta ideală pentru cei cu așa zisa "minte ocupată", care nu pot dormi din cauza gândurilor ce-i macină. Este o plantă liniștitoare, foarte eficientă, susține aceeași sursă. Fitoterapeutul recomandă în aceste cazuri consumul a două-trei căni pe zi de ceai din această plantă. Sau o jumătate până la o linguriță de tinctură de gura lupului, diluată în puțină apă caldă, de trei ori pe zi.

Combinat cu valeriana este un somnifer natural excelent. Trebuie luat cu patru ore înainte de culcare, un sfert până la o linguriță de tinctură de valeriană și gura lupului, din oră în oră.

