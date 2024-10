Cum sa faci stafide acasă

La soare:

1. Aduna broboanele de pe ciorchine. Nu trebuie sa indepartezi chiar toate boabele de struguri, ci doar pe cele mai mari. Spală sub jet de apa rece, fără să le zdrobești.

2. Intinde strugurii uniform pe o tava de copt si acopera-i. Foloseste o tava perforata din lemn, rachita, bambus sau plastic. Doar asa aerul va circula in jurul fructelor. Intinde strugurii astfel incat sa nu se atinga unul de altul in tava. Apoi, acopera tava cu un prosop de bucaarie, astfel incat insectele sa nu poata patrunde.

3. Muta tava la soare. Pune tava intr-un loc in care va bate soarele in timpul zilei. Daca afara sunt macar 24 grade Celsius si umiditate scazuta, strugurii se vor transforma cu succes in stafide de calitate. Noaptea e de preferat sa introduci tava cu struguri in casa, pentru a evita umezirea. Dimineata, cand soarele e pe cer, muta din nou strugurii afara.

4. Lasa strugurii la soare timp de 3-4 zile, intorcandu-i ocazional. Strugurii se vor stafidi in circa 96 ore, in functie de diferitele conditii meteorologice. Totusi , trebuie lasati afara cel putin 3 zile. De doua oriz pe zi, intoarce boabele pe cealalta parte, pentru a-i expune la soare pe intreaga suprafata. Poti lasa strugurii in mediu extern, la soare, pana la 5 zile.

5. Depoziteaza stafidele. Muta strugurii uscati intr-un recipient ermetic. Pastreaza vasul intr-un loc racoros sau la frigider.

De asemenea, puteți obține stabide și folosind cuptorul sau, dacă aveți, un aparat special de deshidratare. Atenție, însă, la cuptor temperatura trebuie să fie foarte mică.