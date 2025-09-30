Guvernul a majorat valoarea taxei de drum în 2025 și a dublat amenzile pentru șoferii care nu o achită.

Rovinieta este obligatorie în cazul tuturor vehiculelor care circulă pe un drum național, expres sau pe autostradă.

Cât este rovinieta în 2025, după majorare

Taxa de drum a fost majorată, la începutul lunii septembrie, ca parte a măsurilor de redresare economică luate de Guvern.

Pentru autoturisme, rovinieta este în 2025:

3.5 euro pentru o zi;

6 euro pentru 10 zile;

9.5 euro pentru 30 de zile;

15 euro pentru 60 de zile;

50 euro pentru un an.

Cât este amenda pentru cei care nu plătesc la timp taxa de drum

Legea stabilește că proprietarul unei mașini care circulă fără rovinietă valabilă, riscă să fie amendat contravențional.

Sancțiunea minimă a fost majorată la 500 de lei, iar cea maximă, în cazul autoturismelor, poate ajunge la 1.000 de lei.

Constatarea lipsei taxei de drum se face cu ajutorul camerelor de luat vederi aparținând Companiei de Drumuri (CNAIR). Acestea fotografiază numărul de înmatriculare al mașinilor și verifică în baza de date dacă pentru acel vehicul s-a plătit rovinietă.

În cazul în care se constată lipsa taxei de drum, va fi întocmit de către poliție un proces verbal de sancționare. Acesta se transmite prin poștă, la adresa de domiciliu a proprietarului mașinii.

„Cuantumul amenzii este de minimum 500 de lei și de maximum 1.000 de lei. Dar se poate plăti la jumătate, în primele 15 zile din momentul în care a fost primită înștiințarea. Procesul verbal de constatare a contravenției ajunge acasă, prin poștă, în aproximativ 4 luni din momentul înregistrării abaterii”, a explicat pentru ProMotor purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

Conform legii, șoferii primesc o singură amendă pentru lipsa rovinietei, din momentul în care a fost surprins de camerele CNAIR și până când îi este adusă la cunoștință abaterea.

Compania de Drumuri are, totuși, și o veste bună pentru șoferii care folosesc rețeaua națională de drumuri.

„Șoferii care au fost înregistrați că au circulat fără a avea rovinieta valabilă pentru respectivul vehicul, au timp până la ora 23:59, în aceeași zi, să achite taxa de drum. Acesta este, să zicem, o perioadă de toleranță în care conducătorii de bună credință au timp să-și procure rovinieta. Poate fi o persoană care circulă dintr-o zonă unde nu a avut, să zicem, de unde achiziționa sau care nu a putut din anumite motive sa achiziționeze rovinieta prin SMS ori de pe una din platformele electronice puse la dispoziție de CNAIR. Sau pur și simplu a omis. Dacă e înregistrat la ora 13, de exemplu, are aproape 11 ore la dispoziție să achite taxa de drum. Dacă e înregistrat la ora 23, însă, va mai avea doar 59 de minute”, a mai explicat în exclusivitate pentru ProMotor purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

De asemenea, un act normativ adoptat în 2024 stabilește că din 2026, pentru vehiculele de până la 3.5 tone taxa de drum se va putea achita în termen de 24 de ore de la data în care a circulat pe un drum unde rovinieta era obligatorie.

De asemenea, în viitor se dorește ca taxa de drum să se calculeze și în funcție de clasa de poluare a mașinii și durata de folosire a drumurilor publice.