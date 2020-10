Raed Arafat, anunț despre depășirea ratei de infectare în aproape 370 de localități. Unde se refuză  carantinarea pentru a reduce cazurile de COVID-19

„Avem 368 de localități care au depasit 3 la mie, unde comitetele judetene au aplicat masurile din Hotărârea Guvernului - purtarea obligatorie a mastii, inchiderea temporara a unor activitati, precum inchidere restaurante in interior, inchiderea cinematografelor, functionarea scolilor in online. (...)

Astazi , fata de ieri, avem o crestere de 15 localitati, cele 368 sunt cu 15 mai multe decât ieri care au depasire la indicele de 3 la mie cumulat la 14 zile”, a anunțat Raed Arafat la începutul ședinței de guvern de miercuri seară.

Raed Arafat a făcut aceste declarații la începutul ședinței de guvern, întrebat de premierul Ludovic Orban despre localităţile care au depăşit rata de infectare de 3 cazuri la o mie de locuitori, situație care atrage restricții.

Legat de carantinarea localităților din țară, în cazul depășirii ratei de infectare, secretarul de stat în MAI a mai spus că zilnic sunt discuții cu autoritățile locale, la nivelul comitetelor județene.

Raed Arafat a reclamat însă și o oarecare reticență la aplicarea măsurii de carantinare la nivel județean și a dat ca exemplu Odorheiul Secuiesc.

„Zilnic avem o discutie cu toate centrele de coordonare judetene. În acest moment avem trei localități în județul Maramureș, două în jud. Cluj, doua în jud. Neamț, una în jud. Constanța, una în jud. Galați, care se află sub carantinare.

Se simte o reticenta in unele zone de a carantina chiar si cand rata a depasit 8 si 9. Odorheiul Secuiesc, azi am avut o discutie cu DSP și am cerut reanalizarea acolo, ca se vede ca sunt zile in continuare avem 20 de cazuri pe zi. (...) Carantinarea merge pe avizul DSP, avizul INSP, decizia CJ apoi se emite ordinul carantinării”, a mai explicat Arafat, după ce premierul a menționat că nu se poate lua decizia de Comitetul judetean, petnru că dacă nu se respectă procedura, deciziile vor fi atacate în instanță, cum s-a mai intamplat.

Potrivit ultimelor date anunțate de autorități, miercuri, județul Cluj este în topul ratei de infectare cu noul coronavirus, cu 4,09 cazuri raportate la mia de locuitori. În București, indicele este de 3,81. În total, miercuri, cinci județe și Capitala aveau peste 3 cazuri la mia de locuitori, rată cumulată pe ultimele 14 zile. Totodată, sunt alte 21 de județe care au depășit indicele de referință de 1,5.

