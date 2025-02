Despre gluten se spune ca este un ucigas tacut care distruge incet, dar sigur, organismul. Cateodata oamenii nici nu sunt constienti de faptul ca au intoleranta la gluten si il consuma fara sa-si puna prea multe semne de intrebare.

Iata care sunt primele semne care iti arata ca ai intoleranta la gluten. Daca le ai si tu, fa-ti testul de anticorpi.

Probleme ale tractului gastrointestinal

Simptomele sunt asociate cu balonarea, diareea, dureri abdominale, greturi, constipatie. Multi oameni au pus gresit diagnosticul de sindromul colonului iritabil (SCI). Studiile au confirmat ca 10-15% din populatia lumii sufera de SCI. Insa diagnosticul poate conduce catre oameni care au intoleranta la gluten si nu primesc tratamentul corespunzator. De aceea simptomele nu dispar.

Modificari inexplicabile ale greutatii

Intoleranta la gluten poate duce la acumularea de kilograme in plus sau, dimpotriva, la slabire nejustifificate. Acest lucru este cauzat de procesul inflamator de la nivelul celulelor si de catre tulburarile metabolice. Daca in ultima vreme ai avut modificari inexplicatile ale greutatii, urmareste intoleranta la gluten.

Dezechilibru hormonal

Exista o legatura directa intra intoleranta la gluten si tulburarile hormonale. Acestea pot duce la cicluri menstruale neregulate, fluctuatii bruste de greutate, sindrom premenstrual, tulburari de somn. Dezechilibrele hormonale cauzate de intoleranta de gluten sunt mai accentuate in perioada pubertatii, sarcinii si menopauzei.

Probleme la sistemul nervos central

Glutenul creste inflamatia si permeabilitatea intestinelor. Ca urmare, pot apare probleme cu concentrarea, depresia, anxietatea, insomnia si oboseala cronica. Unii oameni cu intoleranta la gluten experimenteaza iritabilitate si pierdrea rapida a cumpatului.

In plus, oamenii care au intoleranta la gluten sunt mai predispusi migrenelor. O persoana alergica va avea dureri de cap la 30-60 de minute dupa ce mananca.

Probleme cu pielea si unghiile

Dermatita herpetiforma si keratoza sunt doua afectiuni ale pielii legate direct de intoleranta la gluten. Acestea cauzeaza iritatii care afecteaza mainile, torsul, fata, fundul, coatele si linia parului. Alte simptome sunt unghi fragile si casante sau iritatii care mimeaza eczemele.

ADHD

Intoleranta la gluten a fost asociata cu deficitul de atentie si hiperactivitatea. ADHD-ul se poate manifesta atat la copii, cat si la adulti. O dieta fara gluten poate reduce simptomele ADHD.

Sanatate orala precara

In cazul intolerantei la gluten, absorbtia nutrientilor si elementelor esentiale in intestine este precara. Acest lucru atrage probleme cu abosorbtia calciului. Si de aici probleme cu dintii si cavitatea bucala: sensibilitatea smaltului, carii, tartru, ulcere ale mucoasei bucale.

Deficienta de fier

Boala celiaca este deseori descoperita dupa depistarea unei deficiente de fier. Simptomele includ, oboseala accentuata, scurtarea respiratiei, dureri de cap, paloarea pielii si chiar artrita.

Boli autoimune

Multi pacienti care sufera de boli autoimune au o istorie in ceea ce priveste intoleranta la gluten. Boala celiaca este o boala autoimuna in care sistemul imunitar ataca celulele intestinului dupa ce este consumat gluten. Problema se poate agrava si pot aparea si alte boli autoimune precum tiroidita, boala Crohn, diabet, vitiligo, artrita reumatoida sau scleroza multipla.

