Cancerul de piele incepe in stratul superior al pielii - epidermul. Epidermul este un strat subțire care asigura un inveliș protector al celulelor pielii pe care corpul il exfoliaza continuu. Desi factorii de risc pot influenta dezvoltarea cancerului, majoritatea nu cauzeaza in mod direct cancerul.

Factorii de risc

Expunerea solara joaca un rol decisiv in dezvoltarea cancerului de piele. Persoanele care traiesc la altitudini mari sau in zone cu lumina soarelui stralucitoare pe tot parcursul anului au un risc mai mare de a dezvolta cancer de piele, la fel ca cele care petrec mult timp afara in timpul orelor de pranz.

Expunerea la radiatii ultraviolete de tip B (UVB) pare a fi mai strans legata de cancerul de piele, dar cercetari recente sugereaza ca ultravioletele de tip A (UVA) pot juca, de asemenea, un rol in dezvoltarea carcinomului bazocelular, a carcinomului cu celule scuamoase si a melanomului.

In timp ce radiatiile UVB provoaca arsuri solare si nu patrund prin geamuri sau alte tipuri de sticla, UVA pot trece prin sticla si pot provoca imbatranirea si ridurile pielii pe langa cancer de piele. Deoarece cancerul cu celule Merkel apare adesea in zonele expuse la soare ale capului si gatului, multi medici cred ca expunerea la soare poate fi, de asemenea, un factor de risc pentru acest tip de cancer.

Un alt factor de risc este bronzarea artificiala cu raze UV prezinta un risc crescut de a dezvolta toate tipurile de cancer de piele.

De asemenea, piele deschisa la culoare. Persoanele cu un ten deschis, parul blond sau roscat, ochii albastri si pistrui prezinta un risc crescut de a dezvolta cancer de piele. Persoanele a caror piele are tendinta de a se arde mai degraba decat de a se bronza au, de asemenea, un risc crescut.

Persoanele cu pielea alba (caucazieni) sunt cele mai susceptibile de a dezvolta cancer cu celule Merkel si melanoame; cu toate acestea, unele persoane cu piele închisă la culoare si oameni de origine polineziana dezvolta boala. Incidenta melanomului este de aproximativ 20 de ori mai mare la persoanele albe decat la persoanele de culoare.

Sistem imunitar slabit sau suprimat. Persoanele cu un sistem imunitar slabit prezinta un risc mai mare de a dezvolta cancer de piele, in special carcinom cu celule scuamoase sau melanom.

Afectiuni precanceroase ale pielii. Petele solzoase, rosii sau maronii de pe piele, sunt de obicei mai frecvente in zonele expuse soarelui. Aceste zone se pot transforma in cancere cu celule scuamoase la un numar mic de persoane. Cu cat o persoana are mai multe pete, cu atat este mai mare riscul ca aceasta sa dezvolte cancer.

Cancer de piele anterior. Persoanele care au avut orice forma de cancer de piele prezinta un risc mai mare de a dezvolta un alt cancer de piele.

Virusul papilomului uman (HPV). Cercetarile arata ca virusul HPV este un factor de risc pentru carcinomul cu celule scuamoase, mai ales daca sistemul imunitar al persoanei este deprimat.

Varsta. Majoritatea carcinoamelor bazocelulare si scuamoase apar de obicei dupa varsta de 50 de ani. In ultimii ani, numarul cancerelor de piele la persoanele de 65 de ani si peste a crescut dramatic.

O istorie a arsurilor solare sau a pielii fragile. Pielea care a fost arsa sau arsa de soare, prezinta un risc mai mare de cancer de piele.

Simptome și semne ale cancerului de piele