Atmosferă tensionată în orașul Costești, județul Argeș, unde primarul Ion Baicea, unul dintre cei mai longevivi edili din zonă, a devenit ținta unor amenințări grave din partea unui locuitor al oraşului. Acesta a distribuit mai multe mesaje pe contul său de Facebook în care, cu o violență ieșită din comun, îi transmitea edilului că intenționează să-i ia viața.

În postările sale, bărbatul îl numea pe primar „nașul său” și folosea un limbaj amenințător și incoerent, dar cu referiri directe la planurile sale.

„Baicea nu are cum să reprezinte Orașul și nici Copii lui Justiția cînd voi din Justiție ați format Clanu vostru pe bani la mulțime prima dată cînd mă întâlnesc cu Baicea îi iau viața îmi asum pentru câ el trebuia să Anunțe la București eu nu fac prin astea presiuni Vreau să cunoască Oameni de ce fac că așa mați împins să pun și foc la Casă promit în mod solemn că chiar dacă am plătit eu cu viața va plăti Și Baicea nu am cum să acept ce ați făcut voi pentru niște Jeguri” - este doar una dintre postări.

Primarul a obţinut ordin de protecţie

În acest context, primarul Ion Baicea a refuzat să comenteze situaţia, în schimb s-a adresat instanţei, solicitând un ordin de restricţie împotriva bărbatului care îl ameninţă cu moartea.

Cererea edilului a fost admisă de magistrați, care au emis un ordin de protecție valabil șase luni. Concret, agresorul are obligația să păstreze o distanță de minimum 50 de metri față de primar și domiciliul acestuia și să evite orice contact direct sau indirect, telefonic ori prin corespondență.

Măsurile nu se opresc aici. Instanța a dispus ca bărbatul să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare, pentru a garanta respectarea interdicțiilor, și să urmeze ședințe obligatorii de psihoterapie pe toată durata perioadei stabilite.