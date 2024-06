Premierul albanez este chemat in Parlament pentru audieri, asta dupa ce in presa albaneza a aparut informatia ca ar avea legaturi cu Florian Coldea.

Totul, dupa ce fostul premier al Albaniei, aflat in arest la domiciliu, a publicat un document prin care arata ca "generalul negru" a fost in 2003 consilier extern de Securitate pentru Edi Rama. Documentul-bomba arata ca el castiga 7.000 de euro pentru serviciile sale.

Fostul premier arata ca Florian Coldea si persoane din anturajul sau ar avea legaturi puternice cu mafia de droguri din Mexic.

Totodată, si Coldea a venit cu o reactie bomba in acest caz. A declarat in fata jurnalistilor care il asteptau in fata sectiei din Voluntari, acolo unde vine pentru controlul judiciar, ca nu confirma, dar nici nu infirmă informația. Si Victor Ponta a venit cu o reactie in presa. Acesta a declarat ca se stia despre aceste legaturi cu premierul albanez, Edi Rama.