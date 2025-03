Proprietatile leurdei

Din punct de vedere nutritional, 100 de grame din frunzele acestui usturoi salbatic contin 45 mg de vitamina C si aproape 5 mg de beta caroten care functioneaza ca un antioxidant, contribuind la neutralizarea radicalilor liberi. Daca alegi sa consumi bulbii leurdei, fiecare 100 de grame vor asigura pentru organismului tau 16 mg de vitamina C si 2 mg de proteine, susțin specialiștii.

Mirosul distinct al leurdei, dar si al usturoiului si al cepei, este datorat prezentei unor compusi pe baza de sulf, in special glutamil peptide si sulfoxizi. Continutul variaza in functie de zona in care creste acest usturoi salbatic si perioada in care este recoltat, fiind mai ridicat intre martie si aprilie in frunze si intre sfarsitul lui August si inceputul lui Septembrie in bulbi.

Acesti compusi pe baza de sulf sunt o sursa importanta de flavonoide si compusi fenolici, in special derivati ai kaempferolului, lectine si acizi grasi, inclusiv acid alfa-linolenic (ALA). Leurda este si o sursa importanta de adenozina, continand o cantitate de 20 de ori mai mare decat cea din usturoiul standard. Din acest motiv, unele studii au ajuns la concluzia ca adaugarea acestei plante in dieta zilnica poate contribui la scaderea presiunii sistolice a sangelui.

Beneficiile leurdei pentru sanatate

Studiile efectuate in privinta beneficiilor leurdei au implicat in mare parte folosirea soarecilor de laborator si a culturilor de celule umane si au condus de fiecare data la rezultate pozitive care confirma utilizarile sale traditionale, conform specialiștilor.

Poate contribui la mentinerea sanatatii cardiovasculare

Conform studiilor, extractul de frunze de leurda are puternice efecte antiinflamatorii si poate ajuta la:

scaderea tensiunii arteriale;

reducerea nivelului de colesterol;

inhibarea agregarii trombocitelor - prin urmare ar putea contribui la prevenirea formarii cheagurilor de sange;

cresterea fluiditatii membranei - influenteaza libertatea de miscare a lipidelor si a proteinelor la nivelul membranei celulare.

Toate aceste efecte pozitive sunt importante pentru a proteja sanatatea sistemului cardiovascular si a reduce riscul de ateroscleroza, infarct miocardic si accident vascular cerebral.

Poate inhiba proliferarea celulelor canceroase

Extractul de frunze, tulpini si flori de leurda s-a dovedit benefic si pentru a inhiba proliferarea anumitor celule canceroase umane, inclusiv cele specifice cancerului de san, pulmonar si de colon, dar si limfomului si neuroblastomului. Derivatii kaempferolului din leurda sunt benefici impotriva cancerului pentru ca pot inhiba formarea celulelor canceroase. In acest sens, potenta acestui usturoi salbatic este mai mare decat cea a varietatii traditionale cultivate de regula in gradini.

Poate ajuta la digestie

Leurda este deseori recomandata si ca stimulent digestiv si poate contribui la reechilibrarea florei intestinale. Prin urmare, poate calma inflamatia si ajuta in privinta balonarii, crampelor si constipatiei. Totodata, are si efect detoxifiant asupra organismului uman.

Poate contribui la vindecarea ranilor

Intre beneficiile leurdei se numara si utilizarea sa externa pentru a grabi vindecarea ranilor si a ajuta la tratarea afectiunilor dermatologice cronice precum acneea. Acest beneficiu este cel mai probabil datorat efectelor sale antibacteriene si antifungice, conform specialiștilor.

Utilizarile leurdei

Exista o diversitate de preparate din leurda pe care le poti adauga dietei zilnice. Este excelenta mai ales atunci cand este consumata in stare cruda, in salate. Gatita, leurda isi pierde o parte din acea aroma de usturoi. Iata cateva idei:

adauga frunzele si florile de leurda intr-o salata, impreuna cu alte ingrediente preferate;

pregateste o supa din frunzele acestui usturoi salbatic si alte legume;

inlocuieste busuiocul din sosul pesto cu frunze de leurda;

foloseste bulbii mici ai acestui usturoi salbatic in loc de capere sau amesteca-i cu celelalte legume utilizate pentru un sote;

include cateva frunze intr-un sandvis, pozitionandu-le intre doua felii de paine prajita si branza sau cascavalul preferat.

Când este contraindicată leurda?

In general, leurda poate fi consumata in siguranta de catre persoanele care nu sunt alergice la plante inrudite cu usturoiul. In exces poate cauza flatulenta si arsuri la stomac. Totodata, persoanele care sunt sub tratament cu medicatii care subtiaza sangele ar trebui sa consulte medicul in privinta includerii leurdei in dieta zilnica. Este important sa consumi aceasta planta doar din surse sigure si sa te asiguri ca ai identificat-o corect.

Desi leurda este deja folosita de secole ca substitut pentru usturoi, potentialul sau terapeutic nu a fost inca studiat pe deplin. Cu toate acestea, cercetatorii sunt de parere ca este bogata in multipli compusi chimici care pot avea efecte pozitive asupra organismul uman, in special in ceea ce priveste sanatatea cardiovasculara si inhibarea proliferarii celulelor canceroase. Prin urmare, daca nu te confrunti cu anumite alergii sau restrictii alimentare, este o alegere sanatoasa, susțin specialiștii.