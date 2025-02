Sfantul Porfirie s-a nascut din parinti bogati, in Tesalonic. La varsta de 25 de ani a lepadat grija lumeasca si s-a retras in pustia Egiptului, unde va fi tuns in monahism. Dupa cinci ani de vietuire la o manastire din Egipt, ajunge la Ierusalim. Aici va fi hirotonit preot de catre Pravliu, patriarhul Ierusalimului, si i se va incredinta spre paza cinstitul lemn al facatoarei de viata Cruci a lui Hristos. Dupa un timp, Dumnezeu i se descopera spunandu-i: "Da-mi Mie visteria - adica lemnul Crucii - pe care am adus-o la tine, pentru ca voiesc sa te insotesc cu o mireasa cu adevarat saraca, insa buna de obicei. Iar tu, luand-o pe ea, sa o impodobesti, ca sa-si uite saracia cea dintai”. Era chemarea sa la treapta de episcop in cetatea Gaza, un loc cu multe altare pagane. Pana la Sfantul Porfirie, nimeni nu a putut sa curete cetatea Gazei de paganism.