Magistrala 2 a metroului va fi extinsă cu o stație supraterană, în apropierea șoselei de centură. Ministrul Lucian Bode a semnat contractul

”Am semnat astăzi acest contract de finanţare încheiat între Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi Metrorex pentru că îmi doresc o dezvoltare a proiectelor de infrastructură, dar şi o dezvoltare a metroului bucureştean. Faptul că am găsit sursa de finanţare, din fonduri europene nerambursabile, este cu atât mai îmbucurătoare, cu cât vine şi în concordanţă cu strategia noastră de a implica autorităţile locale în astfel de proiecte. Iată că se poate, după ce am aplicat acest concept la nivelul CNAIR, în cazul unor centuri ocolitoare pe care le-am dat autorităţilor locale, venim acum şi către Metrorex. Dezvoltarea reţelei de metrou are în vedere o extensie şi dincolo de Şoseaua de Centură, astfel încât să putem pune în practică strategia noastră de mobilitate urbană din zona Bucureşti-Ilfov”, a transmis Bode, într-un comunicat.

Contractul prevede îmbunătăţirea infrastructurii existente prin prelungirea liniei existente cu 1,6 km de cale de rulare, lucrări care ar trebui finalziate în 55 de luni.

Valoarea totală se ridică la 214,89 milioane de lei, din care valoarea eligibilă finanţată prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 este de 179,972,728.00 lei (85% din valoarea totală eligibilă aprobată - 152,98 milioane de lei este asigurată din Fondul de Coeziune, iar 15% din valoare, respectiv 26,996 milioane de lei, va fi finanţată din bugetul AM POIM).

Procedurile de derulare şi urmărire a contractului se execută de Primăria Sectorului 4, iar Metrorex asigură asistenţa tehnică, a mai transmis ministerul în comunicat.