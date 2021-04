Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, că Guvernul ar trebui să reflecteze asupra deciziei închiderii magazinelor la ora 18,00, măsură aplicată în anumite condiţii de incidenţă.



„Trebuia să existe o argumentaţie, care să fie făcută pe baza unei fundamentări. De exemplu, când am luat decizia de a închide evenimentele, nunţi, botezuri, mese festive, a fost pe baza analizelor pe care le-am avut din anchetele epidemiologice care stabileau că prima cauză pentru îmbolnăviri, pentru răspândirea virusului erau la aceste evenimente şi atunci am luat decizia să suspendăm o perioadă derularea acestor evenimente. Şi asta, în privinţa oricărei măsuri de protecţie sanitară care presupune o anumită restricţie, trebuie să existe o fundamentare. Ştiu cine a propus măsura, nu am văzut în spate fundamentarea şi, acum, evident că Guvernul decide, dar trebuie să reflecteze asupra, cel puţin, a acestei măsuri", a declarat Ludovic Orban, relatează Agerpres.



Președintele PNL se referă la restricțiile de circulație ce au intrat în vigoare pe 28 martie. Noile măsuri au fost propuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, aprobate pe 26 martie de Guvern, au fost anunțate de șeful DSU, Raed Arafat în aceeași zi.

Restricțiile de circulație au provocat un val de proteste în toată țara, cel mai amplu fiind cel organizat în Capitală, în 29 martie, unde au participat aproape 5.000 de oameni și care a degenerat în violențe stradale după miezul nopții.

Și PSD a contestat în instanță restricțiile de circulație, respectiv ora de închidere a magazinelor la ora 18.00. A fost depusă o cerere în anulare la Curtea de Apel București împotriva deciziei Guvernului.