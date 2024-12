Ceai de ceapa impotriva racelii si tusei

Ceaiul de ceapa contine sulf ce elimina mucozitatile in cazul afectiunilor respiratorii. Cand o tuse seaca insoteste raceala, consumul unei cani sau doua de ceai de ceapa, zilnic, poate ajuta prin rolul sau expectorant. De asemenea, datorita efectelor diuretice si purgative ale ceaiului de ceapa, unele dereglari ale tractului gastrointestinal sau renal sunt diminuate. La fel ca ceapa, coaja are un efect antiseptic pronuntat.

Astm

Cantitatile importante de flavonoide, quercetina care se gasesc in ceaiul de ceapa au ca efect relaxarea muschilor, ceea ce inseamna o mare eliberarea pentru persoanele care sufera de astm sau bronsite. In plus, compusii de sulf impiedica reachiile biochimice responsabile pentru conditiile astmatice.

Cancer

Mai multe studii au demonstrat ca un consum de ceai de ceapa rosie, bogat in querina, reduce semnificativ riscul de diverse tipuri de cancer: la plamani, ovarian, la san, de prostata sau la colon. Acest antioxidant alaturi de vitamina C scad impactul radicalilor liberi asupra organismului prin inhibarea enzimei xantina oxidaza, responsabila pentru producerea radicalilor liberi.

Sanatate digestiva

Ceaiul de ceapa contine fibre care ajuta tranzitul intestinal, ceea ce sprijina digestia corespunzatoare. Oligofructiza, o fibra solubila, pare sa ajute inmultirea bacteriilor bune din intestine. Totodata, anumite antibacterii din ceai previn deranjarea stomacului.

Scaderea in greutate

Continutul bogat in flavonoide, quertina din ceai creste nivelul de adipectina, un hormon cheie responsabil cu stimularea actiunii enzimei AMPK, care ajuta la arderea grasimilor. Mai mult, quercetina actioneaza ca un agent antiinflamator previne producerea de substante chimice proinflamatorii responsabile cu inmultirea tesuturile grase.

Ceai de ceapa. Imunitate

Prezenta anumitor compusi precum quertina si sulful pot ajuta in lupta impotriva infectiilor. Quertina pare sa reduca reactiile alergice prin impiedicarea organismului sa elibereze histaminele care cauzeaza stranutul, in vreme ce tiosulfatii pot distruge salmonela si E. coli si, prin urmare, stopeaza infectiile bacteriene.

Totodata, o ceasca de ceai de ceapa pe zi poate contribui la mentinerea unei stari generale bune de sanatate.

Ceaiul de ceapa ajuta la sanatatea oaselor

Cromul din ceai incetineste pierderea calciului din oase, ceea ce inseamna intarirea oaselor. In acelasi timp, sulful din ceai contribuie la construirea de tesuturi, cartilaje si tendoane ca si reducerea inflamatiilor la incheieturi.

Inducerea somnului cu ceai de ceapa

Aminoacidul, L-triotofan serverste ca sedativ natural si te ajuta sa ai un somn neintrerupt.