Uneori, un pahar cu apa poate fi mult mai satisfacator decat o cana de cafea sau un pahar de suc, pentru ca iti potoleste cel mai bine setea. Cu toate acestea, multi dintre noi nu ne hidratam suficient iar organismul se resimte.

Iata care sunt semnalele de alarma pe care ti le transmite organismul atunci cand nu bei suficienta apa:

Ai gura uscata

Cand nu te hidratezi corespunzator, gura iti devine uscata, iar producatia de saliva scade, fapt ce duce la inmultirea bacteriilor. O prima consecinta este mirosul neplacut al respiratiei, cunoscut drept halena, insa productia scazuta de saliva predispune si la aparitia cariilor.

Ai pielea uscata

Pielea, cel mai mare organ al corpului, are nevoie sa fie hidratata corect. Iar cand nu e intampla acest lucru, devine aspra si uscata, se crapa si se irita cu usurinta iar in contact cu produse de curatare apare senzatia de usturime.

Sistem imunitar slabit

Deshidratarea cronica duce si la slabirea imunitatii, ceea ce inseamna ca organismul se imbolnaveste mai usor, iar afectiunile se vindeca mai greu. Totodata, nici toxinele nu mai sunt eliminate in mod corespunzator, ducand la un risc mai mare de îmbolnăvire.

Te simti obosit

O alta consecinta a hidratarii insuficiente sunt starile de oboseala. Cand corpul nu are suficienta apa, "imprumuta" din sange, iar acest lucru scade capacitatea celulelor de a transporta oxigen la creier. Astfel, apar oboseala, lipsa puterii de concentrare si starile de letargie.

Probleme digestive

Persoanele care nu au grija sa bea suficienta apa pot experimenta si probleme cu digestia. Pot aparea arsurile stomacale, dar si indigestia, pentru ca este afectata secretia sucurilor gastrice, afectand si mucusul stomacal. De asemenea, hidratarea ajuta si persoanele care sunt la dieta, fiind un element indispensabil in curele de slabire. Si constipatia este, de asemenea, o consecinta a deshidratarii organismului.

Infectii urinare

In cazul in care nu bem destula apa, volumul urinei se micsoreaza, astfel incat se creeaza un mediu favorabil dezvoltarii si inmultirii bacteriilor care duc la aparitia infectiilor urinare. De asemenea, in cazul persoanelor care uita sa bea cele opt pahare de apa zilnic urina este mai inchisa la culoare decat in mod normal si poate sa capete un miros intepator. In mod normal, o persoana fara probleme de sanatate merge la toaleta intre patru si sapte ori in cursul unei zile.

Scade masa musculara

Apa, care se gaseste in proportie de 60% in organism, este si unul dintre "motoarele" muschilor. Lipsa acestui lichid vital duce si la scaderea masei musculare, ceea ce poate insemna si o slabiciune a muschilor. In afara de consumul celor doi litri de apa pe zi, este bine sa consumi fibre, proteine, cat si sa faci exercitii fizice in mod regulat pentru a-ti pastra masa musculara.

Dureri articulare

Articulatiile au nevoie de apa pentru a functiona corect, iar in momentul in care o persoana sufera de deshidratare cronica, pot aparea si dureri la nivelul lor.

Ochi uscati

Un alt rol important al apei este acela de lubrifiere a ochilor. Atunci cand nu bei suficienta apa poate sa apara si senzatia de uscaciune a lor.

Dureri de cap

Si durerile de cap pot fi o consecinta a deshidratarii, pentru ca oxigenul nu mai este utilizat in mod corect. Apa contine si electroliti si minerale esentiale pentru buna functionare a organismului, iar migrenele sunt primele semnale ca ceva nu functioneaza corect.