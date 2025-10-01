1. Bogat în vitamine și minerale

Dovleacul este o sursă excelentă de vitamine A, C și E, esențiale pentru vedere, piele și imunitate. De asemenea, semințele de dovleac sunt bogate în magneziu, zinc și fier, contribuind la sănătatea oaselor și a inimii.

2. Susține sănătatea ochilor

Vitamina A și betacarotenul din dovleac protejează retina și previn degenerescența maculară, fiind un aliat puternic pentru vedere. De exemplu, cercetările arată că aportul de carotenoizi este asociat cu prevenirea și tratarea degenerescenței maculare legate de vârstă și a bolilor neurodegenerative.

3. Întărește sistemul imunitar

Datorită vitaminelor C și E, dovleacul ajută organismul să lupte împotriva infecțiilor și bolilor sezoniere.

4. Menține sănătatea inimii și reglează tensiunea arterială

Fiecare porție de dovleac fiert oferă aproximativ 12% sau mai mult din necesarul zilnic de potasiu, iar consumul acestui mineral ofera beneficii precum reducerea riscului de hipertensiune arterială, boli de inimă și accident vascular cerebral. În plus, pe lângă potasiu, dovleacul și semințele de dovleac oferă și alți nutrienți care promovează sănătatea cardiovasculară, inclusiv fibre și vitamina C. Fibrele pot promova niveluri sănătoase de colesterol, în timp ce vitamina C protejează împotriva stresului oxidativ.

5. Benefic pentru digestie

Fibrele alimentare din dovleac reglează tranzitul intestinal, prevenind constipația și menținând sănătatea digestivă.

6. Antioxidant și protector al pielii

Dovleacul conține antioxidanți care neutralizează radicalii liberi, prevenind îmbătrânirea prematură și protejând pielea de daunele mediului. De asemenea, nutrienții din dovleac, inclusiv vitaminele A, C și E, precum și zincul, contribuie la o piele sănătoasă și strălucitoare.

Vitamina C promovează producția de colagen, îmbunătățind elasticitatea pielii și reducând semnele îmbătrânirii. Zincul ajută la reducerea inflamației și poate îmbunătăți aspectul pielii predispuse la acnee. În plus, carotenoizii, cum ar fi beta-carotenul, protejează pielea de daunele cauzate de razele UV, conform unui studiu publicat în American Journal of Clinical Nutrition, scrie Sfat Naturist.