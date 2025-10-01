Un fruct banal ar putea ameliora alergiile, potrivit unui nou studiu

Cercetarea, publicată în revistele Nutrients și Frontiers in Nutrition, a fost finanțată parțial de Consiliul Highbush Blueberry din SUA, împreună cu granturi de la Institutele Naționale de Sănătate. Studiul a urmărit 61 de sugari cu vârste cuprinse între 5 și 12 luni care locuiesc în zona Denver.

În fiecare zi, părinții își hrăneau bebelușii fie cu pudră de afine liofilizată, fie cu o pudră placebo, pe lângă rutina lor obișnuită de hrănire. Grupul care a participat la studiu cu afine a primit un pachet cu aproximativ 10 grame de pudră de afine liofilizată – echivalentul a aproximativ 60 de grame de afine proaspete – amestecată în piureuri sau lapte matern. Cercetătorii au colectat probe de scaun și sânge pentru a urmări modificările bacteriilor intestinale ale sugarilor, biomarkerii sistemului imunitar și rezultatele alergiilor. De asemenea, au urmărit creșterea și obiceiurile alimentare generale ale bebelușilor.

După 12 luni, oamenii de știință au descoperit că grupul cu afine a prezentat mai puține simptome în cazul alergiilor preexistente și un număr redus de probleme respiratorii noi, în comparație cu grupul placebo. De asemenea, au observat o inflamație redusă, un răspuns imunitar mai puternic și schimbări pozitive în microbiota intestinală, considerate benefice pentru sistemul lor imunitar, sugerând că afinele pot susține o conexiune mai sănătoasă dintre microbiom și imunitate.

Cercetările anterioare au arătat că microbiomul intestinal și sistemul imunitar lucrează împreună, deoarece microbii ajută la antrenarea apărării noastre, iar sistemul imunitar îi ține sub control. Atunci când acest canal este perturbat – inclusiv din cauza unei diete necorespunzătoare, a stresului, a unor antibiotice sau a bolilor – poate crește riscul de infecții, inflamații și boli.



