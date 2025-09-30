Cercetările au arătat că aceste substanțe pot reduce inflamația, pot stimula sănătatea vaselor sanguine și pot menține nivelul glicemiei mai stabil, toate contribuind la o funcționare optimă a creierului.

Fructele de afine sunt adesea numite „aurul negru” datorită valorii lor nutriționale excepționale. Sunt bogate în antioxidanți, vitamine și fibre, oferind o protecție naturală celulelor împotriva radicalilor liberi și susținând funcțiile organismului.

Antioxidanți și vitamine pentru un creier sănătos

Antocianinele, compușii responsabili pentru culoarea intensă a afinelor, au proprietăți antioxidante și antiinflamatorii care contribuie la sănătatea creierului, reducând stresul oxidativ și inflamația asociate cu declinul cognitiv. Afinele susțin, de asemenea, digestia și menținerea nivelului optim de glucoză și insulină.

Un studiu realizat la King\"s College London pe o perioadă de 12 săptămâni a arătat că voluntarii care au consumat zilnic pulbere de afine sălbatice echivalentă cu aproximativ 178 de grame de afine întregi au prezentat îmbunătățiri semnificative ale memoriei, reacției și atenției, precum și o scădere a tensiunii arteriale, scrie earth.

Într-un alt studiu desfășurat timp de șase luni la University of North Carolina, persoanele cu declin cognitiv ușor care au consumat zilnic pulbere de afine sălbatice au prezentat o viteză de procesare a informațiilor mai rapidă, în special în grupul de vârstă 70-74 de ani, ceea ce este esențial pentru toate abilitățile cognitive.

De asemenea, un alt studiu publicat în Nutritional Neuroscience a demonstrat că consumul de afine duce la o activitate cerebrală crescută și o perfuzie mai bună în regiunile asociate cu funcția cognitivă, confirmată prin imagistică prin rezonanță magnetică (IRM).

Pe plan biologic, antocianinele din afine reduc inflamația și stresul oxidativ, doi factori asociați cu declinul cognitiv, în timp ce consumul regulat poate îmbunătăți dilatarea vaselor sanguine mediate de flux (FMD), facilitând o circulație sanguină mai eficientă și reducând riscul de boli cardiovasculare. De asemenea, afinele ajută la menținerea unor niveluri stabile de glucoză și insulină, esențiale pentru funcția cognitivă optimă.

Beneficiile nu se limitează la persoanele în vârstă. Studii recente au arătat îmbunătățiri ale memoriei și vitezei de procesare a informațiilor și la adulții tineri, ;i , de asemenea, cresc acuitatea vizuala.