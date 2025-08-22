Legumele și fructele sunt o parte esențială a unei alimentații sănătoase. Absența acestora din meniul zilnic poate la apariția unor boli cronice grave pe termen lung. Există însă o categorie de legume pe care medicii o consideră o adevărată minune a alimentației, cu efecte incredibil de benefice asupra organismului uman. Noile studii arată că un consum regulat de legume crucifere duce la o scădere a riscului de cancer de colon cu 26%. Alte studii indică faptul că aceste legume minune pot ajuta și la prevenirea cancerului pulmonar și a altor tipuri de neoplazii.

Ce sunt cruciferele, legumele minune din grădină?

Legumele crucifere sau „brassica” sunt plantele din familia cunoscută de botaniști sub numele de „cruciferae” sau „brassicaceae”. Plantele din familia „cruciferae” au flori cu patru petale de dimensiuni egale în formă de crucem, de aici și denumirea de „crucifer”. „Brassica” este termenul latin pentru varză. Multe legume crucifere consumate în mod obișnuit provin din genul „brassica”, adică broccoli, varza de Bruxelles, varza, conopida, varza kale, gulia, muștarul, rutabaga, napii, bok choy și varza chinezească. Deși nu fac parte din categoria „brassica”, rucola, hreanul, ridichea și năsturelul sunt, de asemenea, legume crucifere. Interesant este faptul că și faimosul wasabi este tot o cruciferă. Aceste legume, așa cum indică studiile, sunt foarte bogate în nutrienți și în substanțe care ne apără sănătatea. Legumele crucifere sunt bogate în nutrienți, inclusiv în mulți carotenoizi (beta-caroten, luteină, zeaxantină), dar și vitaminele C, E și K, plus folat și minerale. De asemenea, sunt o sursă bună de fibre.

