După două săptămâni în care a fost tratată de COVID, artista a povestit momentele cumplite prin care a trecut în spital.

"Am trecut prin clipe grele, dar am venit venit la timp în spital şi asta cred că m-a salvat. Acest virus blestemat are o evoluţie rapidă, aşa că la primele simptome trebuie să te testezi şi să te tratezi. Nu staţi acasă, oameni buni! Fiecare oră poate face diferenţa între viaţă şi moarte. Eu am fost vaccinată cu prima doză şi am trecut prin ce am trecut şi nici nu vreau să mă gândesc, dacă nu aş fi fost vaccinată, ce s-ar fi putut întâmpla. Sunt un om care face sport, cu un regim alimentar echilibrat. Toate acestea m-au ajutat să depăşesc mai uşor perioada critică. E o boală îngrozitoare, care face ravagii dacă nu se intervine imediat şi mai ales dacă pacienţii nu sunt vaccinaţi. În spital e ca pe front. Se moare în fiecare zi şi se ţipă de durere. Am văzut atâta suferinţă cât am fost internată! Afară e o lume, în spital e alta. Aici e iadul şi nu exagerez", a declarat, pentru NewsVaslui.ro, Elena Varlam.