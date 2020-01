Imagini ȘOCANTE publicate de deputatul Emanuel Ungureanu: Evul Mediu românesc în medicină!

Emanuel Ungureanu, care este și vicepreședinte al Comisiei de Sănătate, acuză condițiile deplorabile din spitalul argeșean, dar și comportamentul abuziv al unor doctori față de pacienți.

Acesta relatează momentele prin care a trecut o femeie însărcinată când s-a prezentat la spital cu dureri chiar în seara de Anul Nou. Femeia a fost luată la rost chiar de medicul de gardă, care este și ginecolog.

„Pentru atât ai venit? De ce nu ai chemat elicopterul Smurd sa te aducă?, mergi acasa și așteaptă. (...) La plecare domnul dr. mi-a spus “dacă ai venit cu fițe mergi la privat“, i-ar fi spus dr. ginecolog pacientei, potrivit postării de pe Facebook a deputatului.

„Mărturie dură despre modul în care sunt tratați pacienții din Spitalul Municipal Curtea de Argeș!

Evul Mediu românesc în medicină!

Cabinetul de consultații ginecologice din Spitalul Municipal Curtea de Argeș!

Această unitate sanitară a fost acreditată de ANMCS, o structură care a luat zeci de mii de euro de la acest spital pentru tone de hârtii dar autoritățile nu au investit bani pentru creșterea calității actului medical!

Ce femeie are curajul să se urce pe acea masă pentru consultații?”, se întreabă deputatul USR.

Deputatul relatează în contionuare ce a pățit o femeie însărcinată în patru luni care a fost nevoită să ceară ajutorul unui medic ginecolog chiar în noaptea de Anul Nou. Întâmplarea i-a fost povestită chiar de femeia respectivă. Aceasta nu mai locuiește în România de câțiva ani, dar venise de sărbători în Curtea de Argeș.

Medic ginecolog către pacientă însărcinată: „Dacă ai venit cu fițe, mergi la privat!”

„Iată mărturia unei paciente care a apelat la serviciile medicilor de aici in seara de Revelion! (...)

De 2 ani de zile nu mai locuiesc in România, vin ocazional. Spre nefericirea mea anul trecut (2019) am venit in vacanța de iarna acasa, însărcinată fiind in 14 saptamâni. Ghinionul meu a fost ca in seara de Revelion sa îmi apara pe piele o iritație/alergie foarte urata, văzând ca nu se ameliorează am decis sa merg la serviciul urgente de la spital municipal Curtea de Arges.

Am intrat in unitatea spitalicească o liniște totala, ajung la urgente și-mi spun problema. Dânșii fiind depășiți de situație spun ca nu își asumă să-mi administreze ceva fiind gravidă și mai bine merg pe secția de ginecologie deoarece este medic de gardă. Însoțită de o doamnă asistentă ajung pe secție, unde medicul era de negăsit.

Într-un sfârșit apare medicul aparent “obosit” (21:30), foarte ofensat mă întreabă:”care-i treaba? Ce s-a întâmplat?”, ușor speriată îmi spun problema iar replica mă lasă efectiv fără cuvinte: “pentru atât ai venit? De ce nu ai chemat elicopterul Smurd sa te aducă?, mergi acasa și așteaptă. “

Sunt uimită, șocată, fără cuvinte, cum, pe banii noștri suntem dați afara dintr-un spital?

La plecare domnul dr. mi-a spus “dacă ai venit cu fițe mergi la privat”, ținând cont că la noi în oraș la ora aceea nu exista un cabinet privat deschis", încheie deputatul relatarea de pe pagina sa de Facebook.