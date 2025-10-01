Alexandru Nazare a numit rectificarea bugetară un „compromis” rezonabil, chiar dacă majoritatea miniștrilor nu au fost mulțumiți de sumele primite sau tăiate.

Rectificare de compromis

„Un moment foarte important, așteptat, discutat. Rectificarea bugetară aduce într-o zonă de proiecție realistă bugetul de stat, în sensul în care am făcut analiza tuturor ordonatorilor de credite. Avem nevoie să transmitem românilor, creditorilor și instituțiilor financiare că revenim într-o zonă de seriozitate și disciplină financiară. Ținta de deficit este de 8,4% din PIB. Dacă țina ar fi fost în zona de 8% ar fi trebuit să obținem alte 8 miliarde până la sfârșitul anului ceea ce ar fi pus o presiune foarte mare pe zona de investiții”, a adăugat ministrul.

Vor primi bani în plus Finanțele, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Muncii, Ministerul Agriculturii, Educația, Minisiterul Mediului și Economiei, în timp ce Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor vor avea bugete reduse.

La Ministerul Finanțelor ar urma să ajungă 20 de miliarde de lei, din care peste jumătate din sumă este pentru plata dobânzilor la împrumuturile luate de stat.

De asemenea, Ministerul Muncii ar urma să primească 5,5 miliarde de lei, fiind instituția care plătește pensii, alocații și indemizații. Iar Ministerul Dezvoltării are o suplimentare de 2,5 miliarde de lei, pentru continuarea proiectelor pe plan local.

Ministerul Investițiilor Europene va rămâne fără 3 miliarde de lei, cel al Sănătății - fără 2,6 miliarde, iar Transporturile pierd 1,8 miliarde de lei.

Discuții în coaliție înainte de ședința de guvern

La ora 14.00 a avut loc o ședință de coaliție în care a fost discutată ultima formă a variantei de proiect.

În plus, în ședința de coaliție de la ora 14 s-a discutat despre reforma administrației locale și centrale, însă nu s-a luat nicio decizie din cauza opiniilor contradictorii, transmit surse politice.

UDMR a susținut o reducere a personalului și a anvelopei salariale la nivel local, în timp ce, pentru administrația centrală, a propus limitarea printr-o anvelopă salarială, fără disponibilizări. În discuție a apărut și ideea premierului Ilie Bolojan de a separa deciziile legate de reforma administrației pentru administrația locală și cea centrală, având în vedere situațiile particulare ale diferitelor instituții.

De partea cealaltă, din partea PSD au existat opinii divergente chiar în interiorul partidului. Totodată, nu este clar dacă programul „Anghel Saligny” va fi suspendat odată cu această rectificare bugetară și până la următoarea.

Rectificarea bugetară, pe agenda Guvernului

Guvernul a pregătit o rectificare bugetară care prevede alocarea de fonduri pentru proiecte de investiții blocate, compensarea facturilor la energie și funcționarea administrației locale.

Deficitul bugetar al României, prevăzut inițial în legea bugetului pentru 2025 la 7% din PIB (echivalentul a 134,65 miliarde lei), urmează să fie majorat cu 24,58 miliarde lei conform proiectului de rectificare bugetară pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor. Cea mai mare parte a acestei sume, circa 12 miliarde de lei, va merge la plata dobânzilor aferente datoriei publice.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat săptămâna trecută că noua țintă de deficit, agreată cu Comisia Europeană, este de 8,4% din PIB, adică aproximativ 159 miliarde lei.