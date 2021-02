Gabriela Firea a scris într-un mesaj postat, marți, pe Facebook a declarat că Nicuşor Dan a ordonat oprirea transportului şcolar asigurat de STB, propunere pe care a făcut-o pe vremea când era primar şi care fost aprobată prin votul consilierilor generali ai PSD. Ea a adăugat că primarul general a dispus ca anunţul să fie făcut printr-o decizie a Asociaţiei pentru dezvoltare şi transport al cărei preşedinte este tot Nicuşor Dan.

„Luni incepe scoala fizic, in sfarsit! A confirmat si K. Iohannis. Ce s-a gandit noul primar al Capitalei? Sa “dea o mânā de ajutor” familiilor din Bucuresti si Ilfov. Asa ca a ordonat oprirea transportului scolar, asigurat de STB la propunerea mea ca primar, si prin votul consilierilor generali social-democrati. Da, da, este incredibil! Dar cat se poate de real!

In plus, ca un las, nu-si asuma decizia crunta luata de el personal - sunt martori din primarie si STB -, asa ca a dispus ca anuntul sa fie facut, chipurile, ca o decizie a Asociatiei de dezvoltare pentru transport.

Adica, îi jigneste înca o data pe cetateni!

Si asta pentru ca el, chiar el este Presedintele Asociatiei de dezvoltare - ca primar general. (...)

Este de notorietate si prevazut in Actul Constitutiv si in Statul ca primarul general are un vot “de aur” in Consiliul Director. Vot “de aur” pe care eu l-am folosit pentru a ajuta elevii iar Nicusor Dan il foloseste impotriva copiilor, a parintilor lor si a familiilor din care provin.

Plus o noua sursa de aglomerare a traficului rutier in zona scolilor.

Dupa ce a blocat construirea Spitalului Metropolitan, a Pasajului Doamna Ghica, a lucrarilor din Prelungirea Ghencea, noul primar al #DrepteiUnite se razbuna si pe copii”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că începând de luni, 8 februarie, majoritatea copiilor merg fizic la şcoală, dar că vor fi scenarii diferenţiate în funcţie de numărul de îmbolnăviri de COVID-19 din fiecare localitate.