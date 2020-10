Gabriela Firea: „E o aberație să închizi școlile doar pentru că au apărut câteva cazuri de COVID”

Gabriela Firea: „De ce nu este anuntat public bugetul pe anul viitor de catre Guvern? Sunt facute doar declaratii si promisiuni in acest sens. (…) Guvernul nu s-a tinut pe cuvant cu majorarea pensiilor, dublarea alocatiilor. (…) Anuntam inca de pe acum, chiar inainte de prezenta lui Ludovic Orban in Parlament, ca PSD nu va fi de acord cu cresterea TVA-ului. Ea va lovi in romanii cu venituri mici si medii.”

Fostul primar a vorbit și despre modul cum e gestionată educația în acest moment, considerând că școala online nu este foarte eficientă.

Gabriela Firea: „Vreau sa spun ca inchiderea scolilor din Bucuresti este o masura injusta. Care este justificarea pentru ca scolile fara cazuri sau cu un caz sau doua sa fie inchise? Cerem redeschiderea scolilor. Cerem testarea elevilor si a profesorilor. (…) Toata lumea este ingrijorata in legatura cu scolile. Nu se compara scoala online cu cea traditionala. (…) Sunt familii in care copiii sunt supravegheati de bunici, care nu sunt familiarizati cu scoala online. (…) PSD propune sa se aplice programul propus de mine pentru testare. Programul a fost deja aprobat. (…) Scolile trebuie sa ramana deschise. (…) E o aberatie sa inchizi scolile doar pentru ca au aparut cateva cazuri de COVID. E nevoie de testarea in masa. (…) Guvernul are raspunderea sa pregateasca spitalele sa pregateasca pacientii.”