Nicușor Dan, la preluarea oficială a mandatului de primar al Capitalei: „Bucureștiul are un potențial uriaș”

Nicușor Dan: „Oamenii au iesit la vot in 27 septembrie pentru valori, pentru o reasezare a ierarhiilor in societate, pentru onoare, dreptate, competenta. Au iesit pentru acele lucruri care sa ii faca pe copiii nostri sa traiasca in orasul si in tara asta. (…) Vreau sa multumesc colegilor din Asociatia „ Salvati Bucurestiul”, voluntarilor de la campaniile din 2012, 2016, 2020. Vreau sa le multumesc personalitatilor publice care au girat pentru mine in campanie. Vreau sa le multumesc donatorilor din campanie. Vreau sa multumesc partidelor cu care am fost in parteneriat in campanie si cu care vom fi in parteneriat in guvernarea Municipiului Bucurestiului. Vreau sa multumesc PNL-ului si presedintelui acestei formatiuni, Ludovic Orban. Vreau sa multumesc USR-PLUS si co-presedintilor Dacian Ciolos si Dan Barna. ”

Primarul Capitalei a vorbit in conferinta si despre potentialul urias al Capitalei, pe care doreste sa-l exploateze in perioada urmatoare

Nicusor Dan: „Vreau sa-i asigur pe bucuresteni ca vom respect ce am promis. Vreau sa-i asigur pe bucurestenii care nu ne-au votat ca vom avea o guvernare pentru toti bucurestenii. (…) Bucurestiul are un potential urias. Bucurestiul are oameni care au performat in mediul privat, in mediul cultural, in mediul academic. Sunt asa multe energii in orasul asta, incat nu avem cum sa nu reusim. (…) Vreau sa fac un apel catre oamenii care si-au dovedit competenta in diverse domenii si catre cei care ies de pe bancile facultatii: veniti sa lucrati in administratia publica. (…) Suntem intr-o criza sanitara, intr-o criza de temoficare si intr-o criza financiara la nivelul municipalitatii. (…) Voi deschide usa bucurestenilor la primarie. Dar asta se va intampla doar dupa ce vom ajunge la sub 100 de imbolnaviri de coronavirus in Capitala pe zi.”