Pe măsură ce înaintăm în vârstă, păstrarea unei minți active devine esențială pentru calitatea vieții. Nu doar exercițiile mentale și somnul odihnitor susțin funcțiile cognitive, ci și ceea ce mâncăm influențează sănătatea creierului. Specialiștii recomandă un regim bogat în fructe, legume. Dintre acestea rodia este un aliat pentru memorie și protecția creierului.

Beneficiile consumului de rodii

Susține sănătatea inimii

Studiile au sugerat că rodiile pot proteja inima în mai multe moduri, inclusiv prin scăderea tensiunii arteriale și reducerea nivelului de zahăr din sânge. Rodiile au o cantitate ridicată de compuși polifenolici numiți punicalagine sau elagitanini. Acești antioxidanți ajută la prevenirea îngroșării pereților arterelor, precum și la scăderea acumulării de colesterol și de placă. Sucul de rodie are, de asemenea, o cantitate mare de pigmenți vegetali numiți antociani și antoxantine care susțin o bună sănătate a inimii.

Rodia reduce colesterolul “rău”

Ateroscleroza, acumularea de colesterol și grăsimi în artere, este o cauză frecventă a bolilor de inimă. Sucul de rodie poate ajuta la reducerea colesterolului lipoproteic cu densitate scăzută - colesterolul "rău"" - care înfundă arterele. De asemenea, poate crește colesterolul lipoproteic de înaltă densitate - colesterolul "bun"" - care reduce riscul de accidente vasculare cerebrale și atacuri de cord.

Controlul diabetului

Studiile inițiale au arătat că persoanele cu diabet de tip 2 care au început să bea suc de rodii au prezentat o îmbunătățire a rezistenței la insulină. Rodiile pot ajuta, de asemenea, persoanele fără diabet să își mențină o greutate sănătoasă.

Reducerea riscului de cancer

Rodiile sunt bogate în antioxidanți și flavonoide, ambele fiind cunoscute pentru că împiedică radicalii liberi să deterioreze celulele. În unele studii, rodiile arată un potențial în prevenirea cancerului de prostată, de sân, de plămâni și de colon. În plus, studiile preclinice pe animale au arătat că consumul de rodii poate inhiba creșterea tumorilor de plămâni, piele, colon și prostată. Sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege efectele asupra oamenilor.

Sprijină sănătatea urinară

Studiile efectuate în eprubetă și la om au constatat că extractul de rodie poate ajuta la reducerea formării pietrelor la rinichi, un beneficiu care este atribuit în mare parte activității sale antioxidante. Într-un studiu, adulților cu vârste cuprinse între 18 și 70 de ani care se confruntau cu pietre la rinichi recurente li s-au administrat 1.000 mg de extract de rodie timp de 90 de zile. S-a constatat că acest lucru a ajutat la inhibarea mecanismului prin care se formează pietrele în organism.

Proprietăți antimicrobiene

Compușii rodiei pot ajuta la combaterea microorganismelor dăunătoare, cum ar fi anumite tipuri de bacterii, ciuperci și drojdii.

Consumul de rodii poate îmbunătăți rezistența la efort

Un studiu efectuat pe oameni a constatat că administrarea a doar 1 gram de extract de rodie cu 30 de minute înainte de alergare a crescut timpul până la epuizare cu 12%, datorită polifenolilor din rodii.

Efect benefic pentru creier

Rodiile conțin compuși numiți elagitanini, care acționează ca antioxidanți și reduc inflamația din organism. Ca atare, acestea oferă, de asemenea, beneficii de protecție pentru creier, împotriva afecțiunilor care sunt influențate de inflamație și de stresul oxidativ.

Consumul de rodie în sarcină

Rodia în timpul sarcinii este sigură, pentru că ajută la digestie, îmbunătățește sănătatea intestinală, nivelul de energie și chiar scade riscul de rănire a placentei. Vitamina K din rodie ajută la menținerea sănătății oaselor.