Potrivit lui Neacșu, guvernul propune un set de măsuri eterogene, prin care sunt modificate aproximativ 25 de legi — de la Codul Fiscal și Codul de Procedură Fiscală, până la Legea construcțiilor, legislația ANAF sau normele privind armele și munițiile. Domeniile de reglementare sunt disparate, mergând de la impozite și taxe, la bodycam-uri pentru inspectorii ANAF ori majorarea amenzilor pentru construcții ilegale.

„Vorbim de un pachet legislativ voluminos, incoerent, lipsit de caracter unitar”, a subliniat juristul, atrăgând atenția că multe dintre prevederi intră în vigoare abia în 2026, fapt care contrazice urgența specifică procedurii asumării răspunderii.

Pensiile magistraților, punctul vulnerabil al pachetului Bolojan

Cea mai mare vulnerabilitate o reprezintă includerea modificărilor privind pensiile magistraților. Neacșu susține că această măsură nu are nicio legătură cu obiectivul declarat al pachetului, consolidarea fiscal-bugetară, întrucât impactul asupra bugetului este „aproape nul” cel puțin până în 2030.

„Scopul modificării nu este reducerea cheltuielilor statului, ci satisfacerea unor promisiuni electorale”, a spus juristul, amintind că în magistratură peste 95% dintre pensii nu vor fi afectate de noile prevederi.

Riscuri constituționale și europene

Neacșu avertizează că, pe lângă problemele de fond și jurisprudența anterioară a CCR, problema de formă — lipsa legăturii dintre pensiile magistraților și consolidarea fiscală — ar putea determina Curtea să respingă întregul pachet.

Mai mult, juristul atrage atenția asupra implicațiilor externe:

„După reacțiile ferme venite inclusiv din zona justiției europene și cu strânse legături cu Comisia Europeană, există riscul ca România să se confrunte cu dificultăți inclusiv în negocierile pentru aderarea la OCDE.”

El compară strategia guvernului cu măsurile similare din Polonia și Ungaria, sancționate dur de Bruxelles:

„Din punct de vedere european, campania politică împotriva justiției seamănă cu epurările judiciare din aceste state.”

O mișcare politică riscantă pentru Bolojan

Ilie Bolojan, aflat la prima mare încercare ca premier, s-ar fi plasat singur într-o „capcană politică”, susține Neacșu. Dacă va merge mai departe cu proiectul, riscă să fie respins de Curtea Constituțională și să creeze tensiuni cu partenerii europeni. Dacă renunță la modificările privind pensiile magistraților, își va atrage „ura publicului pe care chiar el l-a incitat”.

Juristul avertizează și asupra altor prevederi controversate din pachet, cum ar fi posibilitatea transformării amenzilor contravenționale neplătite în pedepse cu închisoarea sau cesionarea creanțelor fiscale către recuperatori privați.

Postarea integrală a lui Adrian Toni Neacșu pe Facebook

