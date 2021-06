„Mult succes elevilor care susţin examenul de bacalaureat! ”For those about to rock, we salute you””, le-a transmis premierul Florin Cîțu elevilor care dau bacalaureatul în aceste zile.

Examenul naţional de Bacalaureat 2021 a început luni cu proba scrisă la Limba şi literatura română.

Conform ministrului Educaţiei Naţionale, Sorin Cîmpeanu, doar 77% dintre absolvenţii din promoţia curentă s-au înscris în această primă sesiune, procentul fiind mai mic comparativ cu cel al elevilor din promoţia trecută care au susţinut examenul.

Participă peste 133.000 de absolvenți de liceu, dintre care 114.137 de candidați din promoția curentă.

Marți se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar miercuri va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării. Ultima probă scrisă, proba la Limba și literatura maternă, este programată joi.

Examenul este organizat în 802 centre. Pentru susținerea probelor scrise s-au înscris 133.663 de candidați, dintre care 114.137 de candidați din promoția curentă, respectiv 19.526 de candidați din promoțiile anterioare.

În Capitală, peste 15.300 de candidați susțin probele scrise ale examenului de Bacalaureat.

Afișarea primelor rezultate va avea loc lunea viitoare, pe 5 iulie.

Contestațiile pot fi depuse sau transmise în aceeași zi, 5 iulie, între orele 12.00 - 18.00, inclusiv prin mijloace electronice.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

Confom Ministerului Educației, afișarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.