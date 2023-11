Filmul se numește „Mai departe”, de Tedy Necula.

Directorul școlii, Silviana Loghin, afirmă faptul că intențiile au fost din cele mai bune. În descrierea filmului, se prezenta povestea unui sportiv în vârstă de 20 de ani, care a primit o lovitură grea de la viață și a rămas paralizat. Cu toate acestea, a reușit să se ridice. Este o poveste despre motivație și dragoste. Însă dragostea a ajuns la un nivel mult prea mare pentru un grup de copii în vârstă de aproximativ 10 ani.

„Este vorba despre un film care în prezentare apare ca un film despre persoanele cu dizabilități. Este un campion paralitic, în vârstă de 20 de ani, rugbist, care ajunge o persoană cu dizabilități în urma unui accident. Noi am vrut să discutăm cu elevii despre dizabilități, despre performanță, despre motivație, despre puterea oamenilor de a-și depăși limitele. Nimeni nu s-a dus fără o verificare prealabilă, avem și broșura exactă de prezentare a filmului, am văzut și trailer-ul, unde nu apare nimic interzis. Am discutat și cu reprezentanții de la Ateneu, într-un fel a fost un film pus de comun acord.

Am mers la Ateneu, am discutat, am întrebat în ce măsură se pretează filmul gimnaziului, ni s-a spus că fără probleme și ne-am dus. Doar că acolo ne-am trezit, la un moment dat, cu o scenă interzisă, am hotărât să se întrerupă filmul, am ieșit și i-am dus pe cei mici înapoi la școală. Noi ne-am gândit la ideea filmului, care este foarte interesantă și importantă, pentru ca cei mici să vadă că există oameni care-și pot depăși limitele. Imediat s-a întrerupt proiecția, am ieșit și am încercat să le explicăm celor mici că a fost o situație pe care o regretăm, acest lucru l-am transmis și părinților. Intenția a fost absolut nobilă. Noi le-am citit descrierea filmului și copiilor, le-am spus că este vorba despre povestea lui George, un sportiv de performanță, care la doar 20 de ani rămâne paralizat, cu toate acestea reușește să se ridice.

În descrierea se specifică doar acest lucru, că «Mai departe» este povestea lui George Baltă, un film inspirațional, în regia lui Tedy Necula, în care personajul se joacă pe sine. George, sportiv practicant de rugby, rămâne paralizat în urma unui accident petrecut în timpul meciului. Viața continuă ca un rollercoaster, însă motivația de campion iese la suprafață și George merge mai departe, construindu-se ca maratonist în scaun rulant și speaker motivațional.

Nu apărea nicăieri că ar fi interzis minorilor. Părinții sunt cei mai revoltați, am încercat să le explicăm că a fost o eroare umană, pur și simplu, un incident total regretat. Copiii au văzut foarte puțin din secvența respectivă pentru că noi ne-am ridicat, ne-am sesizat, am strigat la personalul de la Ateneu să întrerupă filmul și am cerut tuturor colegilor să scoată copiii afară și să plecăm. Era vorba despre o scenă în care fata, iubita sportivului, intră în camera lui, el era în scaunul cu rotile au început să se dezbrace, noi am anticipat ce urma să se întâmple și am oprit imediat filmul”, subliniază Silviana Loghin, directorul Școlii Gimnaziale „Ionel Teodoreanu” din Iași, citată de bzi.ro.

Părinții sunt revoltați și nu pot accepta faptul că un copil de aproximativ zece ani a fost predispus să se uite la o scenă deocheată, doar pentru că profesorii care au organizat activitatea au fost neatenți.

„Nu este un film recomandat minorilor. Și tocmai pentru că există scene care tratează tabuurile oamenilor vizavi de orice este nou, diferit sau nu se conformează cu normalul”, explică regizorul Tedy Necula.