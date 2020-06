EXCLUSIV Liviu Dragnea din închisoare: Iohannis nu are un adversar care să-i combată accesele dictatoriale. Majoritatea îi ciugulesc din palmă

Liviu Dragnea, în primul său interviu după 396 de zile de detenție. Dezvăluiri bombă despre viața în închisoare.

„Revin la realitatea politică. Nu țin neapărat să supăr sau să jignesc pe cineva. Dar Iohannis nu are acum un adversar care să-i combată toate accesele și atitudinile dictatoriale.

Și de ce să iasă unul in piata si sa vorbeasca saptamanal la televizor sa arate niste lucuri evidente doar sa vorbeasca despre ele, si atunci cel mai bine se intampla niste abuzuri, si anume este luat un drept de a putea comunica - dreptul la comunicare, la a vorbi liber, pentru a nu deranja. Este foarte simplu.

Majoritatea îi ciugulesc din palmă, și lui, și Guvernului.

Mai apar din cand in cand semne, niste actiuni, destul de timide, un fel de contre.

Dar in final toata lumea devine inteleapta si cu multe plecaciuni se merge inainte spre ce? Spre o situatie destul de rea”, a mai declarat Liviu Dragnea in primul interviu acordat din inchisoare Ancăi Alexandrescu, realizator Realitatea PLUS.

Fostul președinte al PSD a fost încarcerat în 27 mai anul trecut pentru trei ani și șase luni în dosarul angajărilor fictive de la Direcția Copilului Teleorman.

Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.