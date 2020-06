EXCLUSIV Liviu Dragnea din închisoare, despre legăturile cu statul paralel și serviciile. Ce spune despre Vasile Dîncu și Codruța Kovesi

Primele dezvăluiri despre colegi de partid și legăturile lor cu serviciile și oameni importanți din Justiție, după 396 zile de detenție.

„Eu imi asum că l-am consierat unul dintre cei mai buni prieteni, am tinut enorm la Vasile Dîncu, mă si feresc sa vorbesc urât. Atunci am avut câteva reacții interesante în discutiile cu Irina (care i-a relatat interviul acordat de Vasile Dîncu jurnalistului Ion Cristoiu - n.red.).

Vreau să spun că despre statul paralel, primele prezentări mi le-a făcut Vasile Dîncu.

Primele explicații despre ce inseamna acest sistem ocult mi-au fost facute de prietenul meu Vasile, prietenul meu de atunci.

Din discutiile pe care le avea cu băieții de la SRI, cu Maior și Coldea, mă rog, și cu alții de acolo.

Ceea ce mi-a spus el initial s-a adeverit, adica nu mi-a spus lucruri nerealiste sau care nu aveau efectiv o reprezentare in realitate.

Și va dau un exemplu.

În legătură cu procesul care m-a adus aici, care e un proces politic.

El mi-a povestit, ce mi-a povestit a fost confirmat ulterior și de Coldea, că într-o seară eu am fost cu Călin Tăriceanu la Antena 3 și chiar in seara zile in care a fost ANAF-ul peste Antena 3 sa ii scoata din sediu.

Eram majoritatea revoltați, era multa adrenalina atunci și ei erau impreuna si se uitau la emisiune (Dîncu și Coldea - n.red.).

Și, în timpul emisiunii, doamna Kovesi l-a sunat pe dl Coldea. Foarte nervoasă că o sa-mi arate dumneaei mie că o sa ma (...) în pușcărie și pe mine, și pe soție.

Cum imi permit eu sa merg si sa apăr Antena 3 care e un trust impotriva dumneaei si...

Prima data mi s-a parut ceva exagerat.

Ulterior, si Florian Coldea mi- a confirmat acest telefon nervos. Multe alte discutii aveau loc...”, a dezvăluit Liviu Dragnea în interviul acordat Realitatea PLUS.

Fostul președinte al PSD a fost încarcerat în 27 mai anul trecut pentru trei ani și șase luni în dosarul angajărilor fictive de la Direcția Copilului Teleorman.

Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.