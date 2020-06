EXCLUSIV Cum își petrece timpul Liviu Dragnea după gratii: Ceva treabă pe la garaj pe la Rahova, mai o mașină de reparat, mai o sudură - VIDEO

„Păi, ce să fac, uite, pe aici, cu ceva treabă pe la garaj pe la Rahova, mai o mașină de reparat, mai o sudura, mai de făcut o scară, o poartă”, a răspuns Liviu Dragnea, zâmbind, după ce a fost întrebat cum își petrece timpul după gratii.

„Sunt bine, n-am probleme, nici probleme de sanatate. M-am taiat la o mana, a trecut, s-a reparat”, a mai spus Dragnea comentând că știrea cu accidentarea sa a fost intens mediatizată în presă la acel moment.

„Cred că este un interes deosebit, eu, acum, trebuie să mărturisesc că n-am..., nu urmăresc presa”.

Liviu Dragnea s-a referit la accidentarea suferită la începutul anului când s-a tăiat cu un flex la mână, din greșeală, în timp ce repara uşa unei dube la atelierul auto al închisorii.

Imediat după accidentarea din 28 februarie, Liviu Dragnea a avut nevoie de îngrijiri medicale. A fost dus de urgenţă şi plin de sânge la Spitalul penitenciar Rahova unde a fost supus unei intervenţii chirurgicale, potrivit declarațiilor avocatei sale, Flavia Teodosiu.

Medicii i-au cusut atunci rana pe care şi-a provocat-o singur la mână, cu un flex.

„Starea lui este stabilă acum, dar a fost un accident destul de urât. În momentul în care dânsul repara o ușă de la o dubă și din păcate a sărit flexul în momentul în care tăia la ușa respectivă și i-a tăiat mâna destul de grav. O tăietură adâncă din câte am înțeles. A fost nevoie de o intervenție urgentă chirurgicală. A fost cusut”, a confirmat avocata sa, Flavia Teodosiu, pe 28 februarie.

După intervenție, Dragnea nu a rămas internat, oficialii penitenciarului susținând că nu a fost nimic grav.

Fostul președinte al PSD se află în închisoare de peste un an. El a fost încarcerat în 27 mai anul trecut la Penitenciarul Rahova unde își execută condamnarea de trei ani și șase luni primită în dosarul angajărilor fictive de la Direcția Copilului Teleorman. Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Din închisoare, Liviu Dragnea declară că se așteaptă să fie folosit în campania pentru alegerile din acest an de cei care se află la guvernare. Fostul președinte al PSD spune că este nevinovat dar nu se consideră învins.

Fostul președinte al PSD îi mai acuză pe actualii guvernanți și pe președintele Klaus Iohannis pentru că i s-a interzis atât timp să comunice cu presa. Liviu Dragnea spune că actualul președinte nu are un adversar pentru a-i opri accesele „dictatoriale”.

Fostul președinte al PSD vorbește și despre legăturile politicii și Justiției cu serviciile. Liviu Dragnea a dezvăluit că Vasile Dîncu a fostcel care i-a vorbit prima oară de statul paralel. Fostul lider PSD mai spune că Laura Codruța Kovesi a vrut să-l bage la pușcărie și dă detalii despre legăturile dintre fostul șef DNA și fostul adjunct al SRI Florian Coldea.

Dosarul ,,Referendumului" este o mizerie politică, a mai afirmat fostul președinte PSD Liviu Dragnea, în primul său interviu după 396 de zile de detenție, acordat în exclusivitate Ancăi Alexandrescu, pentru Realitatea Plus.

Liviu Dragnea a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare în dosarul fraudelor de la referendum, în 22 aprilie 2016. Condamnarea liderului PSD, Liviu Dragnea, la doi ani cu suspendare „este suficienta pentru a-i atrage atentia si pentru a-l determina sa adopte o conduita corespunzatoare in cadrul campaniilor electorale viitoare, se arata in motivarea deciziei date de Inalta Curte de Casatie si Justitie.

În legătură cu redeschiderea dosarului Tel Drum, fostul lider PSD Liviu Dragnea consideră că, în continuare, este o țintă pentru adversarii săi politici, care doresc să se folosească de condamnarea sa în campania electorală. În primul său interviu după mai bine de un an de când se află în spatele gratiilor, acordat în exclusivitate Ancăi Alexandrescu, pentru Realitatea Plus, Dragnea a invocat în acest sens atât faptul că vineri a fost chemat la audieri în ,,dosarul Tel drum", cât și atacurile la adresa iubitei sale

Liviu Dragnea a fost citat în urmă cu câteva zile și va fi adus, vineri dimineață, la DNA, pentru a i se aduce la cunostință punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa în dosarul Tel Drum. El este acuzat de grup infracțional organizat în legătură cu privatizarea și activitatea ulterioară a Tel Drum. Punerea in miscare a actiunii penale reprezinta transformarea unei persoane din suspect in inculpat, procurorii putand cere sau dispune, in aceasta noua calitate, masuri preventive.