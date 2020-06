EXCLUSIV, primul interviu al lui Dragnea din închisoare: Disperarea e mare, au redeschis Teldrum și se leagă de Irina

”Mâine (vineri) sunt citat la DNA în dosarul cu Tel Drum care brusc, după 3 ani, este pus din nou pe tapet, cu puţin timp înainte de campania electorală.

Să se discute despre acest dosar în care - şi dacă mă întrebi de ce sunt acuzat, sincer nu ştiu. Era vorba despre două drumuri făcute cu fonduri europene. Drumurile există. Eu sunt acuzat că în timpul mandatului meu s-au făcut două drumuri importante din judeţul ăla”, a declarat Dragnea.

,,Cred că disperarea este destul de mare dacă ajungi să te iei de nimicuri. Că părinții ei (Irinei Tănase, prietena lui Liviu Dragnea – N.R.) au avut apartament pe care l-au vândut și cu banii ăia a cumpărat un alt apartament, deci asta e o mizerie care arată un anumit grad de disperare și de o dorință foarte mare de a construi o campanie împotriva cuiva. ,,Votați cu noi împotriva acelui om". Din păcate, și nu pot zâmbi, eu am muncit foarte mult (...), ceea ce am propus eu în 2016 s-a îndeplinit, adică ce a fost în programul de guvernare s-a împlinit, că am avut eu tensiuni cu premierii, cu miniștrii, toate au fost generate din dorința de a fi îndeplinite obictivele din programul de guvernare," a afirmat Dragnea în interviul exclusiv acordat Ancăi Alexandrescu.

Fostul lider PSD a comentat, în acest context, și faptul că va fi, din nou, audiat în dosarul Teldrum.

,,Sigur că o să fiu folosit, e străvezie strategia, e limpede. Nu s-a mai operat de mult în acest dosar (Teldrum – N.R.). Eu chiar i-am spus și Irinei, și Flaviei (Teodosiu, avocata lui L.D.- N.R.) că în vara asta vor ieși pe piață cu ceva, eventual cu acest dosar (Teldrum) pentru că nu au ce să spună."