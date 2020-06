Liviu Dragnea va fi dus, vineri, la DNA! Citarea sa a fost făcută în cel mai ”greu” dosar - TelDrum

Liviu Dragnea este acuzat de grup infracțional organizat în legătură cu privatizarea și activitatea ulterioară a Tel Drum.

Punerea in miscare a actiunii penale reprezinta transformarea unei persoane din suspect in inculpat, procurorii putand cere sau dispune, in aceasta noua calitate, masuri preventive. Cu aceeasi ocazie, inculpatii iau act de starea de fapt asa cum este descrisa de procurori si pot propune probe in aparare, potrivit ziare.com.

În dosarul „Tel Drum”, procurorii DNA au anunţat, oficial, pe 13 noiembrie 2017 că Liviu Dragnea este urmărit penal pentru constituirea unui grup infracţional, abuz în serviciu şi infracţiuni privind deturnarea de fonduri europene, în legătură cu favorizarea companiei în privinţa acordării de contracte.

Faptele ar fi fost comise în perioada în care era preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman.

Procurorii au pus, în luna noiembrie, sechestru de peste 127 milioane lei (peste 27 de milioane euro) asupra bunurilor lui Liviu Dragnea. Un teren de aproape 3.000 de metri, un apartament de 80 de metri pătraţi, două maşini şi mai multe sume de bani aflate în conturile lui Liviu Dragnea sunt printre bunurile sechestrate, anchetatorii căutând şi altele care i-ar aparţine liderului PSD.