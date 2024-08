Mai multe tone cu deșeuri medicale ar fi fost îngropate pe terenul primarului din Jilava, potrivit unor surse. Jurnaliștii Realitatea PLUS au filmat din dronă acest teren, unde se văd urme de săpături. Comisarii de mediu verifică în acest moment dacă gunoaiele biologice au fost îngropate în acea zonă.



Garda de Mediu a descoperit peste o tonă de deșeuri medicale depozitate în aer liber de compania Sterileco. Acestă acțiune a pornit după ce jurnaliștii Realitatea PLUS au semnalat că la depozitul din Chiajna al firmei sunt depozitate ilegal tone de materiale provenite din spitale. Comisarii de mediu au declanșat controale în trei județe.



"Au fost descoperite circa o tonă din deșeuri medicale periculoase. Garda Națională de Mediu verifică documentația pentru că toate aceste deșeuri, ca să ajungă pe amplasament, trebuie să fie însoțite de niște formulare standard de transport. Am înțeles că expeditorul acestor deșeuri este o societate dezafectată din județul Prahova. Totodată, acestă companie autorizată în vederea preluării și eliminării deșeurilor medicale mai are un punct de lucru în județul Ifov", a declarat Andrei Corlan, comisar-sef Garda de Mediu.



La sediul firmei Sterileco din Sectorul 1 a fost o adevărată desfășurare de forțe de ordine, unde seringi, ace și alte materiale din spitale erau depozitate în aer liber. Jurnaliștii Realitatea PLUS au încercat să vorbească cu administratorul firmei, dar fără succes.

Mafia gunoaielor se joacă cu sănătatea locuitorilor din proximitatea Capitalei. La câțiva kilometri de București, lângă groapa de gunoi Chiajna, este această companie Sterileco, care se ocupa cu neutralizarea deșeurilor medicale de mare risc care proveneau din spitale.



Sursele Realitatea PLUS spun că în spatele acestei firme s-ar afla fostul premier Victor Ponta și omul de afaceri Adrian Tărău. Aceștia însă au negat legăturile cu Sterileco SRL.



După dezvăluirile Realitatea PLUS, Garda de Mediu, poliția Română și procuratura au deschis anchete pentru a vedea condițiile în care sunt depozitate aceste materiale extrem de periculoase.