Atât în București, cât și în alte locații din țară se desfășoară controale de amploare la Mafia gunoaielor. Vorbim și despre compania Sterileco careia, in urma dezvaluirilor Realitatea PLUS, i s-a intocmit un dosar penal catre administratorii acestei societati si s-a dispus o amenda, dar si ridicarea licentei.

Sunt tone de desuri periculoase, provenite din spitale, si care sunt tinute in conditii improprii.

Reporterii Realitatea PLUS s-au deplasat, astazi, in Jilava, la un alt depozit. Mirosul in zona este unul infernal, in zona neputandu-se sta fara masca.

"Este de o gravitate maxima pentru ca aceasta platforma se afla in mijlocul orasului Jilava. Cred ca aceasta conducere a acestei firme ar trebui sa fie in puscarie la Jilava, la 2 pasi, fiindca polueaza toata zona. Oamenii sunt revoltati. Au venit acum la dvs sa va spuna ce se intampla. Aceasta platforma de deseuri medicale pune viata oamenilor in pericol. Atentie: si aerul, dar si apa, iar pasarile mananca din aceste deseuri medicale si imprastie in tot Bucurestiul, nu doar in Jilava, virusuri, hepatita, SIDA, care aduc moartea. Suntem in infrigement pe poluare si platim noi, toata Romania, 160 de milioane de euro anual", a declarat Marius Marinescu.

Intrebat ce risca patronii acestor firme si cine isi bate joc de sanatatea oamenilor din Bucuresti si din Ilfov, acesta a raspuns: "Conform legii protectiei mediului, aceasta este infractiune si se sanctioneaza cu cu inchisoare de la 3 la 10 ani daca aceste deseuri pun in pericol viata bucurestenilor si asa se intampla fiindca aceasta firma are exclusivitate in toata tara. Toate incineratoarele de la toate spitalele au fost inchise de Guvernul Romaniei si aceasta firma are voie sa neutralizeze aceste desueri, dar nu o face, dupa cum vedem. Si ieri ati fost la Chiajna si le-am vazut in aer liber: polueaza atmosfera. Ar trebui din lege scoasa imediat acea sanctiune contraventionala deoarece in momentul in care Garda de Mediu da o sanctiune contraventionala nu mai poti sa ii dai pentru aceeasi fapta alta sanctiune penala".