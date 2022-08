Guvernul dă bani în plus pentru partidele politice. 5 milioane de euro vor ajunge în conturile formațiunilor parlamentare. Potrivit AEP, anul trecut, partidele au cheltuit doar jumătate din suma încasată ca subvenție la buget, iar peste 122 de milioane de lei au rămas în conturile lor. Bugetul AEP pentru acest an este de 234 de milioane de lei, la care se vor adauga cele peste 24 milioane de lei.

În timp ce partidele se bucură de bani mai mulți, elevii se revoltă. Aceștia sunt supărați că, la rectificare, Guvernul nu a alocat bani și pentru transportul gratuit al elevilor care fac naveta. Astfel, părinții plătesc din buzunar drumul copiilor până la școală.

„Accesul elevilor la educatie nu este o glumă, dar este tratat ca una. Lipsa de interes acordat acestui subiect este unul din motivele pentru care sutre de elevi nu pot ajunge la scoala, nu au dreptul la educatie. Daca un elev din zona rurala pargurge zeci de km pt a ajunge la scoala nu are cum sa depuna acest efort, va dati seama. Abandonul scolar e in crestere si guv nu ia masuri”, a explicat Andreea Țîrlea, vicepreședintele Asociației Elevilor din București și Ilfov, la Realitatea PLUS.

Și studenții din Timișoara au ieșit în stradă. Ei sunt nemulțumiți de noul proiect al legii educației.

Studenții spun că educația a fost aruncată la gunoi prin noua lege și cer să fie implicați în alegerea conducerii universităților. Protestul vine cu câteva zile înainte de dezbaterea programată de minister asupra legea educației.