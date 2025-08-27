1. Sprijina controlul greutatii

Datorita aportului caloric redus si continutului mare de apa, dovlecelul este ideal in dietele pentru slabit. In plus, fibrele contribuie la instalarea senzatiei de satietate si la reglarea tranzitului intestinal.

2. Proprietati antiinflamatorii naturale

Dovlecelul contine carotenoizi (in special luteina si zeaxantina), vitamina C si flavonoide, substante cu efect antiinflamator. Acestea ajuta la reducerea stresului oxidativ si protejeaza celulele de inflamatii cronice, factori implicati in aparitia bolilor cardiovasculare, a diabetului si a artritei.

3. Sustine sanatatea inimii

Un beneficiu al dovlecelului este faptul ca este bogat in potasiu, un mineral benefic pentru inima. De exemplu, o cana de dovlecel fiert iti ofera mai mult de 10% din valoarea zilnica recomandata, ceea ce este de obicei mai mult decat ceea ce este inclus in suplimentul multivitaminic obisnuit!

Potasiul din dovlecel contribuie la reglarea tensiunii arteriale, in timp ce fibrele reduc nivelul colesterolului „rau” (LDL). Consumul regulat de dovlecel poate diminua riscul de hipertensiune si ateroscleroza.

4. Benefic pentru digestie

Fibrele solubile si insolubile din dovlecel ajuta la echilibrarea florei intestinale, previn constipatia si imbunatatesc procesul de digestie. Fiind foarte usor de tolerat, dovlecelul este recomandat si persoanelor cu stomac sensibil.

De asemenea, cercetarile sugereaza ca ofera si protectie antiinflamatorie in tractul gastrointestinal, care poate ajuta la reducerea sindromului de intestin iritabil, a simptomelor legate de ulcer si a sindromului de intestin permeabil.

5. Protectie pentru ochi

Datorita luteinei si zeaxantinei, doua tipuri de antioxidanti carotenoizi, dovlecelul sprijina sanatatea oculara si poate reduce riscul de degenerescenta maculara legata de varsta si cataracta. Acestea actioneaza prin protejarea retinei, corneei si maculei de deteriorarea cauzata de lumina UV si de stresul oxidativ, care pot duce la pierderea vederii si chiar orbire. In plus, pe langa faptul ca protejeaza tesuturile delicate ale ochilor, acestea pot mentine pielea tanara si ferita de semnele imbatranirii.

5. Poate ajuta la echilibrarea functiei tiroidiene si a glandelor suprarenale

Un studiu din 2008 realizat de Unitatea de Cercetare Endocrina de la Universitatea Devi din India a constatat o prezenta ridicata a polifenolilor si acidului ascorbic in extractele prelevate din coaja de dovlecel. Cand cercetatorii au testat efectele utilizarii acestor extracte in studii pe sobolani, grupul care a utilizat suplimente cu extract de dovleac a demonstrat efecte benefice in ceea ce priveste reglarea tiroidei, a glandelor suprarenale si a insulinei.

Ei au atribuit aceste imbunatatiri efectelor antioxidante ale substantelor chimice fitonutriente din dovleac, desi sunt necesare studii efectuate pe oameni pentru a verifica aceste efecte.

7. Aliat pentru o piele sanatoasa

Vitamina C stimuleaza productia de colagen, mentinand elasticitatea pielii, iar antioxidantii protejeaza impotriva efectelor nocive ale radicalilor liberi si expunerii la soare.

sursa Sfat Naturist