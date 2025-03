Toata lumea spune despre avocado ca este un super aliment. Dar de ce? Care sunt argumentele pentru care avocado este unul dintre cele mai sanatoase alimente pentru tine si familia ta?

1. Are grasimi mononesaturate

Grasimile mononesaturate ajuta la reducerea colestrolului.

2. Vitamina K

Vitamina K are un rol important in pastrarea sangelui in conditii optime si ajuta la prevenirea formarii cheagurilor. Unele studii indica faptul ca vitamina K pastreaza oasele puternice la persoanele in varsta.

3. Acid folic

Ajuta la dezvoltarea celulelor, in special in perioadele de crestere si a divizarii celulare rapide (sarcina, copilarie). Acidul folic ajuta la metabolizarea homocisteinei si mentinerea acestui aminoacid in sange in parametri normali.

4. Potasiu

Potasiul este un mineral foarte important pentru organismul uman, cu rol electrolit. Are multiple roluri in metabolism si functionarea corpului: celule, tesuturi, organe. Ajuta la reglarea echilibrului acid-baza. Potasiul este necesar in dezvoltarea corpului si a masei musculare.

6. Luteina

Luteina este un antioxidant puternic care ajuta la reducerea riscului aparitiei bolilor oculare, protejeaza sanatatea pielii si reduce riscul macularii degenerative.

7. Magneziu

Un mineral esential care ajuta la mentinera mai multor functii ale corpului: relaxarea/incordarea muschilor, productia si transportul energiei in organism.

8. Vitamina C

Un antioxidant puternic cu rol in blocarea radicalilor liberi, vitamina C ajuta si la transformarea alimentelor in energie. Vitamina C ajuta la refacerea tesuturilor, la formarea colagenului.

9. Vitamina B6

Organismul nu poate stoca aceasta vitamina, ceea ce inseamna ca tot timpul este nevoie de un aport de vitamina B6. Aceasta vitamina ajuta sistemul imunitar sa produca anticorpi. De asemenea, vitamina B6 ajuta la buna functionare a sistemului nervos si la formarea globulelor rosii. Organismul foloseste vitamina B6 la sinteza proteinelor. Cu cat mananci mai multe proteine, cu atat ai nevoie de mai multa vitamina B6.