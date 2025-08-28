Alimente care îmbunătățesc starea de spirit

Unlele studii demonstrează că există o strânsă legătură între nutriție și sănătatea mintală, scrie almanahonline.ro. Cu toate acestea, este important să rețineți că starea de spirit poate fi influențată de mai mulți factori, cum ar fi stresul, mediul înconjurător, lipsa somnului, tulburările de dispoziție și deficiențele nutriționale.

Prin urmare, este dificil de determinat cu exactitate dacă mâncarea vă poate îmbunățăți starea de spirit. Cu toate acestea, s-a demonstrat că anumite alimente îmbunătățesc sănătatea generală a creierului și anumite tipuri de tulburări ale dispoziției.

Peștele gras

Acizii grași omega-3 sunt un grup de grăsimi esențiale organismului. Acestea trebuie obținute din alimentație, deoarece organismul nu le poate produce singur. Printre alimentele ce le conțin, se numără peștele gras, precum somonul sau tonul alb. Omega-3 contribuie la fluiditatea membranei celulare a creierului și joacă roluri cheie în dezvoltarea creierului.

Conform unor studii, consumul de omega-3 sub formă de ulei de pește scade depresia, scrie aceeași sursă.

Ciocolata neagră

Ciocolata este bogată în mulți compuși care stimulează starea de spirit. De asemenea, zahărul pe care-l conține poate îmbunătăți starea de spirit, deoarece este o sursă rapidă de combustibil pentru creierul tău. Mai mult, poate elibera compuși cum ar fi cofeina, teobromina și N-aciletanolamina - o substanță chimică similară canabinoizilor, care ajută la îmbunătățirea stării de spirit.

Deoarece, ciocolata cu lapte conține ingrediente precum zahărul și grăsimile, cel mai bine este să optați pentru ciocolată neagră. Aceasta este mai bogată în flavonoide și mai săracă în zahăr adăugat. Însă, nu facecți abuz, deoarece conține multe calorii.