Știți ca nu am rețineri sa critic atunci când sunt derapaje, așa cum nu am rețineri sa laud când sunt lucruri de lăudat. Astăzi, o bilă albă merge la Marcel Ciolacu, cel care in discursul lui de la Iași a spus că va da de pământ cu pensiile speciale. Acest anunț mi-a mers la suflet, mi-a dat încredere ca poate genera ceva bun societății, că poate scapă statul de povara specialilor, poate regla inechitățile, poate face dreptate celor care de prea mulți așteaptă sa li se facă dreptate!