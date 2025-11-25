Cum să scapi de punctele negre de pe nas
Există diverse măsuri pentru prevenirea și formarea de noi puncte negre, dar și pentru a le elimina pe cele existente. Cu toate acestea, este foarte important să fii atent privind metodele utilizate în mod frecvent, cum ar fi folosirea benzilor pentru pori, deoarece acestea pot avea consecințe nedorite și pot face mai mult rău decât bine.
Punctele negre se formează atunci când porii sunt blocați cu sebum, care este uleiul secretat de piele, și particule de praf.
Expunerea la aerul poluat face ca depunerile să se oxideze, rezultând aspectul negru.
Ele se formează de obicei în locurile unde se produce sebum în exces, cum ar fi în jurul nasului, frunții, bărbiei și chiar a umerilor, spatelui și a pieptului.
Multe metode, deși eficiente în îndepărtarea punctelor negre, pot provoca cicatrici, infecții și iritații atunci când sunt făcute acasă. De aceea trebuie să aveți grijă când recurgeți la orice metodă de curățare a porilor.
Iată câteva metode de curățare și îndepărtare a punctelor negre din piele.
Folosește acidul salicilic
Acidul salicilic, găsit în numeroase produse de curățare, descompune sebumul și celulele moarte ale pielii.
Începe prin a-ți spăla fața cu acid salicilic o singură dată pe zi și, de asemenea, spălă-te de mai multe ori. Dacă pielea ta se adaptează bine, poți crește treptat frecvența până la de două ori pe zi.
Exfolierea
Exfolierea poate să nu trateze eficient afecțiunile pielii, cum ar fi acneea, dar rămâne o opțiune excelentă pentru combaterea punctelor negre, în special atunci când folosești un produs care conține acizi alfa și beta hidroxi (AHA și BHA).
Susan Massick, dermatolog și profesor asociat de dermatologie la Centrul Medical Wexner de la Universitatea de Stat din Ohio, recunoaște că periile pentru piele sunt excelente pentru exfoliere, dar recomandă folosirea lor cu prudență, scrie msn.com.
Folosiți o perie specială de curățare a tenului. Se recomandă să folosiți o perie specială, nu una normală, deoarece acest lucru v-ar putea irita dacă aveți pielea sensibilă, de asemenea, trebuie să faceți asta doar ocazional.
Creme cu retinoizi
S-a dovedit faptul că cremele topice cu retinoizi curăță eficient porii și îndepărtează punctele negre.
Măștile cu argilă
Măștile de argilă sunt excelente la îndepărtarea sebumului din pori, iar unele includ și sulf pentru a elimina celulele moarte ale pielii. Cărbunele produce efecte similare, iar rezultatele sunt impresionante.
Peelinguri chimice
Peelingurile chimice sunt frecvent utilizate ca metodă de combatere a semnelor de îmbătrânire, cum ar fi petele apărute odată cu înaintarea în vârstă și liniile fine de expresie. Aceste peelinguri încorporează de obicei AHA sau BHA și funcționează prin îndepărtarea delicată a celulelor moarte ale pielii.
După ce a trecut prin acest proces, pielea pare mai fină, mai tânără și mai împrospătată. Deși nu este un proces special de îndepărtare a punctelor negre, elimină eficient pielea moartă și reduce porii dilatați.
Produsele de machiaj și de față non-comedogenice, adică cele care conțin substanțe care nu blochează porii, sunt esențiale pentru a vă asigura că eforturile dumneavoastră nu vor fi irosite. Aceste produse sunt concepute special pentru a evita blocarea porilor, permițând pielii să respire.
Îndepărtați machiajul zilnic
Pentru a preveni punctele negre evitați să dormiți cu machiaj. Pentru un ten sănătos și curat demachierea este esențială.
Folosiți geluri cu spumă, pentru curățare
Produsele de curățare cu spumă sunt extrem de eficiente pentru persoanele cu ten gras, mai ales atunci când sunt folosite la sfârșitul zilei. Înainte de curățare se pot aplica demachiante pentru curățarea feței.
Evitați să stoarceți punctele negre
Stoarcerea punctelor negre este aproape întotdeauna interzisă, deși este tentant. Se poate face, dar ar trebui să o faceți cu foarte multă pricepere, cu atenție și după ce ați stat la aburi suficient de mult, astfel încât porii să fie dilatați suficient, încât să nu se lase cu leziuni.
Atenție la benzile exfoliante și la instrumentele de extracție a punctelor negre
Anumite metode pot avea efecte negative în loc de cele pozitive. De exemplu, benzile de pori elimină substanțe precum foliculii de păr și uleiurile care sunt benefice pentru piele, ducând la uscăciune și iritație. Mai mult. Când apare această iritare, glandele sebacee răspund producând sebum suplimentar, ceea ce duce la o înmulțire a punctelor negre.
Metode suplimentare de extracție implică utilizarea unor instrumente specializate din metal sau plastic, care curăță efectiv porii fără a provoca rău. Instruirea este necesară pentru utilizarea în siguranță a acestor instrumente, deoarece utilizarea necorespunzătoare poate duce la zgârieturi, răni și cicatrici permanente.
Peroxidul de benzoil este ineficient pentru punctele negre
Folosirea peroxidului de benzoil pentru a trata punctele negre este o greșeală. Această substanță reduce eficient inflamația și elimină bacteriile, ajutând în cazul acneei. Cu toate acestea, punctele negre nu sunt cauzate de bacterii. Așadar astfel de creme nu vor avea efect asupra punctelor negre.
Regimurile tipice de tratament pentru puncte negre necesită de obicei șase până la 12 săptămâni pentru a le reduce sau a minimiza în mod eficient aspectul, mai degrabă decât a le elimina complet.
Dacă nu a existat nicio îmbunătățire după această perioadă sau dacă observi o agravare semnificativă a acestei afecțiuni la nivelul a pielii, este indicat să consulți un dermatolog.
Pentru a reduce aspectul punctelor negre de pe nas, este recomandat să evitați autobronzantele și utilizarea excesivă a acestora. Deși multe persoane își doresc un ten bronzat, este recomandabil să se abțină de la folosirea acestor creme.
De asemenea, este o greșeală să aplici prea multe produse de îngrijire a pielii crezând că folosirea lor va rezolva problema. Acest lucru poate avea ,de fapt, un efect negativ asupra tenului.