Măști pentru față

Datorită conținutului mare de acid citric și vitamine, lămâile sunt folosite cu bune rezultate la alcătuirea mai multor măști cosmetice. Folosind următoarele ingrediente naturale vă puteți face singură masca, în funcție de tipul de ten pe care îl aveți.

Aceste măști pentru față pe care vi le recomandăm nu sunt costisitoare, nu conțin substanțe chimice, fiind naturale, sunt foarte eficiente, pot fi preparate foarte rapid și au rezultate vizibile asupra tenului.

Măști pentru față împotriva pistruilor :

3 linguri de zeamă de lămâie;

20 gr drojdie de bere;

20 gr tărâțe de grâu.

Se lasă pe față timp de 15 min, după care se spală fața cu apă călduță. Se repetă aplicarea acestei măști timp de mai multe zile.

Mască pentru tenuri seboreice:

30 ml lămâie;

10 gr drojdie de bere;

5 gr talc.

Se amestecă bine cele 3 ingrediente, iar pasta obținută se aplică pe față, lăsând să acționeze timp de 15 min. Pentru îndepărtarea măștii folosiți apă călduță.

Mască pentru ten gras cu pori dilatați:

1 linguriță de tărâțe de grâu;

1 linguriță de suc de lămâie sau suc de căpșuni;

1 albuș de ou, bătut spumă.

Pasta obținută se aplică pe față și se lasă să acționeze aproximativ 15-20 minute, apoi se spală fața cu apă călduță.

Mască pentru un ten obosit:

2 linguri de zeamă de lămâie;

o lingură de smântână;

puțină infuzie de mușețel.

Se amestecă toate și se aplică pe ten. Se va menține 20 minute apoi se spală fața cu infuzie de mușețel.

Mască pentru ten aspru și lipsit de frăgezime:

1 lingură de suc de lămâie;

1 lingură de lapte;

1 gălbenuș de ou.

Se amestecă și se aplică pe față și se lasă până când masca se usucă, apoi spălați cu infuzie de mușețel.