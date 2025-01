Vitamina C este un ingredient esential in ingrijirea pielii, avand numeroase beneficii, de la reducerea semnelor de imbatranire prematura pana la imbunatatirea luminozitatii tenului. Produsele din comert pot avea un pret destul de ridicat, plus ca pot contine si alte substante care nu sunt tocmai benefice tenului tau. Asadar, prepararea unui ser de fata cu vitamina C acasa poate fi o metoda simpla si eficienta pentru a adauga acest ingredient puternic in rutina ta de frumusete.

Ingrediente:

1 lingurita pudra de vitamina C (acid ascorbic)

1 lingurita apa filtrata sau purificata

1½ lingurita gel de aloe vera

⅛ lingurita ulei de vitamina E

5 picaturi ulei esential de tamaie

Mod de preparare:

Intr-un recipient mic, adauga pudra de vitamina C si amestec-o cu apa. Amesteca bine pana cand pudra se dizolva complet in apa.

Adauga apoi gelul de aloe vera in amestecul de apa si vitamina C. Aloe vera este cunoscuta pentru proprietatile sale hidratante si calmante, fiind excelenta pentru pielea iritata sau sensibila. Gelul de aloe vera ajuta la mentinerea unui echilibru optim al hidratarii pielii, prevenind uscarea acesteia.

Adauga si uleiul de vitamina E si amesteca bine. Acesta este un ingredient fantastic pentru protejarea si regenerarea pielii. Adauga ⅛ lingurita de ulei de vitamina E in amestec si amesteca bine. Acesta va contribui la reducerea semnelor de imbatranire si la imbunatatirea elasticitatii pielii.

La final, adauga cele 5 picaturi de ulei esential de tamaie. Uleiul de tamaie are proprietati antiinflamatorii si antimicrobiene, fiind extrem de eficient pentru calmarea pielii inflamate si pentru prevenirea aparitiei acneei. De asemenea, are un efect benefic asupra tonusului pielii si poate ajuta la reducerea semnelor de imbatranire.

Dupa ce ai adaugat toate ingredientele, amesteca bine pana obtii o consistenta omogena. Transfera serul intr-o sticla mica, opaca, pentru a proteja vitamina C de lumina directa, care poate afecta eficienta sa. Pastreaza serul intr-un loc racoros si uscat.

Aplicare: Dupa curatarea tenului, aplica 2-3 picaturi de ser pe fata, gat si decolteu. Maseaza usor pentru a facilita absorbtia. Foloseste serul dimineata sau seara, inainte de crema ta hidratanta.

Beneficiile serului de fata cu vitamina C

Luminozitatea si uniformizarea tenului:

Vitamina C este foarte bun antioxidant si un ingredient excelent pentru imbunatatirea luminozitatii pielii si reducerea hiperpigmentatiei, prin ceea ce se numeste inhibitori de tirozinaza. Acesti mici inhibitori ajuta la prevenirea dezvoltarii unor cantitati excesive de melanina. Prin urmare, acest ser poate ajuta la diminuarea petelor pigmentare si a tenului tern, oferindu-ti un ten mai uniform si mai radiant.

Combaterea ridurilor si liniilor fine:

Vitamina C stimuleaza productia de colagen, un compus esential pentru mentinerea fermitatii pielii. Utilizarea constanta a acestui ser poate reduce semnele de imbatranire prematura, cum ar fi ridurile si liniile fine, dupa cum arata unele studii de specialitate.

sursa: Sfat Naturist