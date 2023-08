Cum păstrezi medicamentele pe caniculă

Când vine vorba de caniculă, specialiștii recomandă să fim mult mai atenți la condițiile de păstrare a medicamentelor.

De exemplu, nu ar trebuie să le ținem niciodată într-o mașină, căldura dintr-un autoturism lăsat la soare depășind 50 de grade, iar acest lucru duce la pierderea proprietăților medicamentelor.

De asemenea, faptul că ținem medicamentele în bucătărie sau într-un loc expus la razele soarelui este la fel de dăunător.

Unele medicamente pot fi depozitate în frigider, altele la temperatura camerei și în locuri uscate. Sunt reguli pe care trebuie să le respectăm și când plecăm în vacanță.

Când plecați undeva, transportați medicamentele pe care trebuie să le conservați la temperaturi sub 25 grade C într-un ambalaj izoterm (fără sistem refrigerant) și la umbră. Cele care necesită a fi păstrate la rece nu trebuie să fie deloc expuse la căldură. Transportați-le într-o ladă frigorifică. Aveți grijă să nu se congeleze, evitând contactul direct cu gheața, potrivit adevarul.ro.

Unde se păstrează medicamentele și în ce condiții

In general, se recomanda pastrarea medicamentelor in ambalajele originale deoarece medicamentul isi mentine pe toata perioada de valabilitate proprietatile corecte. Ambalajele originale contin denumirea medicamentului, lotul de fabricatie, data productiei si data expirarii. Daca medicamentele nu sunt pastrate in ambalajele originale se pot produce confuzii care conduc la accidente cu consecinte grave asupra starii de sanatate a pacientilor. Spre exemplu, exista riscul de administrare a medicamentelor destinate adultilor la copii, in dozele prescrise pentru adulti si astfel se produc intoxicatii grave care pot conduce chiar la deces. Este bine ca atunci cand se pierde ambalajul si modul de administrare al unui medicament sa nu-l utilizam fara sa cerem sfatul unui specialist in domeniu (farmacist sau medic).

Majoritatea medicamentelor se pastreaza in locuri uscate, ferite de umiditate, la intuneric, eventual intr-un dulapior sau sertar special.

Unele medicamente se pastreaza ferit de lumina, in recipient opace sau de culoare bruna.

Medicamentele au forme si culori diferite care sunt atractive pentru copii (in special produsele destinate copiilor care sunt prezentate intr-un mod cat mai tentant) si daca sunt lasate la indemana acestora pot provoca accidente nedorite. De aceea, se recomanda ca locul destinat pastrarii medicamentelor sa fie incuiat si situat la inaltime, unde copiii nu au acces.

O mare parte din produsele medicamentoase se pastreaza la temperatura camerei, la 15-25C

Unele medicamente se pastreaza la loc racoros, de preferinta sub 15 C, altele se pastreaza la rece, intre 2-8 C; la frigider, dar nu in congelator, de exemplu: insulina, serurile si vaccinurile.

LISTA medicamentelor care se păstrează la frigider

În ce priveşte insulina, serurile şi antibioticele injectabile, acestea se păstrează la frigider (dar nu în congelator!).

Se recomandă ca şi siropurile de tuse să fie păstrate la frigider după deschidere. Oricum, medicamentele păstrate „la rece” nu vor avea o perioada de valabilitate mai lungă din acest motiv.

În ce priveste medicamentele pe al căror ambalaj este specificată temperatura optimă de conservare cuprinsă între 2 grade C și 8 grade C, asigurați-vă că frigiderul se închide bine și că înăuntru nu este mai cald. Folosiți în acest scop un termometru special pe care să-l plasați pentru câteva momente pe raftul unde urmează să păstrați pastilele.

De asemenea, nu scoateți produsul terapeutic din frigider, decât cu câteva minute înainte de administrare. Este foarte important să îl introduceti din nou la rece, imediat ce l-ați folosit. În cazul în care stă mai mult timp la căldură, variațiile „cald-frig” sunt extrem de nocive pentru unele produse.

Nu stocați medicamentele în cutia pentru păstrat legume (cu exceptia indicației contrare) deoarece temperatura din acest compartiment este mai mare de opt grade și încercați să nu atingeți medicamentele de peretii frigiderului ori de alimente.

Unele creme si preparatele ce contin substante volatile se pastreaza, de asemenea, la rece.

Ce trebuie să știi despre valabilitatea medicamentelor

Nu se recomanda utilizarea medicamentelor cu termen de valabilitate expirat deoarece acestea devin inactive si administrarea lor determina reactii adverse grave, intoxicatii sau chiar deces. Unele medicamente dupa expirare devin toxice, de exemplu, tetraciclinele administrate dupa ce au expirat produc reactii toxice la nivel renal. Preparatele ce contin grasimi (de exemplu unguentele), dupa expirare pot sa rancezeasca si capata un miros neplacut.

Exista unele medicamente care au termene de valabilitate scurte. Preparatele ce contin substante volatile, spre exemplu preparatele cu nitroglicerina utilizate in cardiopatia ischemica dureroasa au termen de valabilitate trei luni, iar produsele apicole: unele produse care contin laptisor de matca, polen sau miere au termen de valabilitate sase luni.

Nu folosi medicamentele după perioada de expirare a valabilităţii, pentru că pot produce reacţii toxice. Nu lăsa fără capac unguentele şi cremele, pentru că în contact cu aerul se deteriorează. Astfel, este posibil să simţi un miros ciudat, de rânced, chiar şi înainte de încheierea perioadei de valabilitate. În acest caz, mai bine le arunci.

Unele produse au menţionate pe ambalaj două termene de valabilitate: unul pentru situaţiile în care nu desigilezi produsul, iar altul care începe din momentul în care medicamentul ia contact cu aerul. Este valabil indiferent de forma de administrare a medicamentului: unguente, creme, loţiuni sau picături. De exemplu, vei observa pe ambalajul unor picături de ochi că se pot utiliza cel mult 15 zile după prima aplicare, după care flaconul se aruncă. Ţine cont de aceste informaţii, dacă nu vrei să rişti o inflamaţie.