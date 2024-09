Tulburarea bipolara a fost denumita la inceputurile descoperirilor stiintifice ca depresie maniaca. Este o afectiune de sanatate mintala care provoaca schimbari extreme de dispozitie care includ treceri emotionale bruste de la un pol la altul, manie si hipomanie urmata de depresie.

O persoana deprimata s-ar putea simti foarte trista sau fara speranta, pierzandu-si interesul sau placerea in majoritatea activitatilor. Cand starea de spirit se schimba in manie sau hipomanie, persoana s-ar putea simti euforica, plina de energie sau neobisnuit de irascibila. Aceste schimbari extreme de dispozitie pot afecta ritmul circadian, vitalitatea, judecata, comportamentul si capacitatea de a gandi clar.

Episoadele bipolare pot aparea rar sau de mai multe ori pe an, in functie de situatiile din viata pacientului diagnosticat. In timp ce majoritatea oamenilor vor experimenta unele simptome emotionale intre episoade, altele nu experimenteaza nimic in afara de extremitatile mentionate. Chiar daca tulburarea bipolara este o afectiune mintala care nu poate fi tratata complet, aceasta poate fi gestionata urmand un plan de tratament bazat pe medicamente si consiliere psihologica.

Tulburarea bipolara poate avea un impact semnificativ asupra vietii cotidiene a unei persoane. Aceasta poate afecta capacitatea de a functiona in mod normal in societate, interferand cu munca, scoala, relatiile si alte aspecte ale vietii de zi cu zi. Este important de remarcat ca tulburarea bipolara este o afectiune cronica si de lunga durata. Cu toate acestea, persoanele care sufera de aceasta tulburare pot duce o viata normala si productiva cu tratament adecvat.

Cauzele tulburarii bipolare

Cauza exacta a tulburarii bipolare este necunoscuta, dar pot fi implicati mai multi factori, cum ar fi:

structura si functionarea creierului: structura creierului persoanelor cu tulburare bipolara poate fi diferita de cea a persoanelor care nu au aceasta afectiune sau orice alta tulburare mintala. Cercetarea acestor diferente i-ar putea ajuta pe oamenii de stiinta sa inteleaga si sa determine ce tratamente vor functiona cel mai bine pentru tulburarea bipolara.

genetica: sunt studii care sugereaza ca persoanele cu anumite gene sunt mai susceptibile in a dezvolta un tip de tulburare bipolara. Persoanele care au un parinte sau un frate cu aceasta tulburare au o sansa crescuta in a avea aceeasi afectiune mintala.

Factorii de risc ai tulburarii bipolare:

mostenire genetica: o ruda, un parinte sau un frate cu tulburare bipolara;

perioade de stres ridicat: cum ar fi moartea unei persoane dragi sau un alt eveniment traumatic;

abuzul de substante nocive care afecteaza structura creierului: droguri, alcool si alte tipuri de substante.

Factorii legati de varsta si sex sunt, de asemenea, relevanti in contextul tulburarii bipolare. Aceasta poate aparea la orice varsta, dar de obicei debuteaza in adolescenta sau la inceputul adultului. Barbatii si femeile au aceeasi probabilitate de a dezvolta tulburarea bipolara, dar tipurile de simptome pot diferi intre sexe. De exemplu, barbatii pot prezenta mai des simptome maniacale, in timp ce femeile pot avea mai multe episoade depresive.

Cum se manifesta tulburarea bipolara