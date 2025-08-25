Daca tii cont de sfaturi acesteia si le practici toata viata, rezultatele te vor uimi.

1. Japonezele reusesc sa aiba o silueta perfecta pentru ca in dieta lor zilnica adauga urmatoarele alimente:

peste

orez

fructe de mare

radacinoase

soia

fructe

ceai verde

2. Japonezii mananca mereu doar ce este proaspat si in sezon

Supermarket-urile din Japonia, sunt catedrale de prospetime. Alimentele prezinta nu numai data expirarii, dar si ora. Japonezele au obiceiul sa cumpere peste, legume sau mancaruri preparate care au fost ambalate cu jumatate de ora inainte in acea zi.

4. Mancarea japoneza este usoara

Cea mai mare parte a gatitului se face pe partea de sus a sobei, folosind tehnici variate, cum ar fi: abur, grill-ul tigaie, sote, cartofi preparati la foc mic sau prajiti in wok. Bucataria japoneza foloseste uleiuri sanatoase si bulion aromat pentru a asezona mancarea. Si, desi masa este usoara, te simti multumita si satisfacuta.

5. Japonezele mananca orez in loc de paine la fiecare masa

In loc sa mancati paine la fiecare masa, incercati o portie de orez brun sau alte cereale integrale de 1-2 ori pe zi.

6. Japonezele considera micul dejun ca fiind cea mai importanta masa a zilei

Acesta poate consta dintr-o varietate de feluri, mici cantitativ, care includ: ceai verde, orez fiert, supa miso cu tofu si praz, foi mici de alge nori, o omleta dintr-un ou sau o bucata de peste.

7. Exercitiul fizic este parte din ritualul zilnic japonez

Japonezele sunt intr-o stare buna de sanatate si in forma excelenta, sunt un popor activ care practica miscarea in cursul unei zile.

sursa: Sfat Naturist