Înscrierile în Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice încep în doar câteva ore, pe 30 septembrie, la ora 10:00.

Sesiunea va rămâne deschisă aproximativ o lună sau până când bugetul alocat se epuizează.

Criteriile de eligibilitate în Programul Rabla 2025

Programul Rabla 2025 s-a modificat față de anii trecuți. Dealerii auto nu mai pot face înscrieri, în numele beneficiarilor, ci persoanele fizice trebuie să aplice direct.

Solicitarea se depune direct în aplicația informatică disponibilă pe site-ul AFM, www.afm.ro.

Criteriile de eligibilitate în Programul Rabla 2025 pentru persoanele fizice sunt:

domiciliul/reşedinţa în România;

taxe, impozite, amenzi şi contribuţii către bugetul de stat şi bugetul local unde are domiciliul/reşedinţa sunt plătite;

nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

se angajează să predea către un colector autorizat un autovehicul uzat aflat în proprietatea sa ori a cedentului;

se angajează să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat.

Așadar, se pot înscrie în program doar cetățenii români sau care au rezidență în România. Vehiculul predat trebuie să fie înmatriculat în țara noastră și să aibă o vechime de cel puțin 8 ani. De asemenea, trebuie să fie funcțional și să poată fi casat.

Cum te înscrii în Programul Rabla 2025

Cum te înscrii în Programul Rabla 2025:

faci cont în aplicația AFM;

încarci documentele necesare în termen de 10 zile de la crearea contului;

alegi un dealer auto autorizat care participă în program;

aștepți verificarea dosarului de către AFM (maximum 20 de zile);

predai și radiezi vehiculul vechi în termen de 90 de zile de la aprobarea dosarului;

achiziționezi un vehicul nou în termen de 90 de zile de la predarea vechii mașini.

Solicitantul nu poate obține mai mult de două ecotichete, câte unul pentru fiecare vehicul achiziționat.

Desigur, mașinile sau motocicletele cumpărate trebuie să fie noi. Pentru a vedea toate condițiile și criteriile de eligibilitate, puteți consulta ghidul de finanțare publicat de AFM.

Câți bani primești de la stat pentru o mașină nouă

Bugetul total alocat pentru persoanele fizice este de 200 de milioane de lei.

Banii sunt distribuiți astfel:

80 de milioane lei pentru achiziționarea de: autovehicule cu motoare pe benzină (cu ardere internă), inclusiv motorizare GPL/GNC; motociclete și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid;

120 de milioane lei pentru achiziționarea de: autovehicule plug-in hibrid; autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen; motociclete electrice.



Valoarea unui ecotichet acordat în cadrul programului Rabla Auto 2025 este de:

18.500 lei pentru un vehicul electric 100% sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei pentru un vehicul plugin hibrid;

15.000 lei pentru o motocicletă electrică;

12.000 lei pentru un vehicul cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 lei pentru un vehicul cu motor pe benzină (inclusiv GPL/GNC);

10.000 lei pentru o motocicletă.

Față de proiectul inițial, care trebuia să debuteze în iulie, suma alocată pentru achiziția unui vehicul 100% este la jumătate. AFM stabilise, inițial, ca ecotichetul pentru cumpărarea unei mașini pur electrice să fie de 37.000 lei.

