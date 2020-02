Costache: Nu avem niciun alt pacient pozitiv în România. Veștile din presă sunt false

Coronavirus în România.

„De dimineață (joi dimineață - n.red.) au fost analizate 12 probe pentru 12 posibili suspecți si sunt toate negative. Deci toate veștile din presă că ar mai exista vreun pacient sunt false. Deci nu avem niciun alt pacient pozitiv cu coronavirus pe teritoriul României”, a precizat Victor Costache la începutul ședinței de Guvern.

Ministerul Sănătății a anunțat că încearcă în continuare se depisteze toate persoanele cu care românul purtător al coronavirusului a intrat în contact. Zeci de oameni sunt verificați de specialiștii care încearcă să afle dacă mai sunt persoane bolnave.

Coronavirus în România. Grupul de comunicare pe tema coronavirusului a transmis joi că până la acest moment sunt 99 de oameni in carantina si 7.174 de persoane in izolare voluntara la domiciliu.

Secretarul de stat Nelu Tătaru și doctorul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, din Capitală, au susținut, joi, o declarație de presă, în contextul în care, miercuri seara, autoritățile au confirmat prezența virusului COVID-19 în țara noastră.

„In acest moment, avem 99 de oameni in carantina si 7174 de persoane in izolare voluntara la domiciliu. Sunt persoane asimptomatice, nu sunt persoane care sa prezinte semne de boala", a mai spus Nelu Tataru.

„Am vesti bune, in sensul ca persoana care a fost adusa din Gorj este bine, avem de-a face cu un purtator de coronavirus. Va ramane la Bals pe toata perioada cat prezinta acest virus. Va fi testat in mod regulat si cand se va negativa, si avem doua teste negative consecutive, va fi lasat la domiciliu. Speram sa nu dezvolte altceva decat are in momentul de fata", a declarat și Adrian Streinu Cercel.

Coronavirus în România. Bărbatul infectat cu coronavirus a fost ridicat, azi noapte, din locuința unde era izolat în comuna Prigoria, județul Gorj, de un echipaj medical special.

A fost adus, în această dimineață, la institutul "Matei Balș", din Capitală, cu un transport special.

Coronavirus în România. Băiatul este din Gorj, are 25 de ani și lucrează la firma italianului depistat recent cu virusul din China. El a intrat în contact cu cetățeanul italian care a vizitat, recent, ţara noastră.