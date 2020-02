Coronavirus în România. ANUNȚ de ultimă oră de la Ministerul Sănătății

"Nu este nevoie sa ne schimbam stilul de viata. Daca persoanele intra in carantina, primesc sprijinul necesar de la autoritati. Persoanele care se afla in carantina primesc hrana", a declarat Nelu Tataru.

"In acest moment, avem 99 de oameni in carantina si 7174 de persoane in izolare voluntara la domiciliu. Sunt persoane asimptomatice", a mai spus Tataru.

"Stim cum sa abordam astfel de pacienti. Avem si medicatie pe care am imprumutat-o de la programul de HIV si speranta unor alte medicamente care vor veni cat de curand", a spus doctorul Adrian Streinu Cercel.

Vom reveni cu amanunte.